Revisión de los valores catastrales

El Consejo de Ministros acordó ayer actualizar los valores catastrales de 1.092 municipios, así como prorrogar el impuesto de patrimonio en 2020 y mantener en sus términos los umbrales para acceder al sistema simplificado de módulos por el que tributan algunos autónomos. En un real decreto ley de medidas urgentes en materia de prórroga tributaria, catastral y de Seguridad Social, el Gobierno adopta medidas pendientes que no se han abordado por el cauce habitual por encontrarse en funciones, según explicó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Entre estas medidas figuran los coeficientes de actualización de los valores catastrales de los 1.092 municipios que lo han solicitado, lo que supondrá aumentar o reducir la valoración de los inmuebles -viviendas, locales y terrenos- en función del último año de revisión para ajustarlo a su precio actual.

Esta actualización no implica que varíe el tipo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) -que es de carácter municipal y que fija cada ayuntamiento-, pero sí lo hace la valoración del inmueble, que es la base imponible sobre la que se aplica. En ausencia de presupuestos para 2020, el Gobierno ha optado por aprobar los coeficientes vía real decreto ley, ya que tienen que estar en vigor antes del 1 de enero. Además, el Ministerio de Hacienda aprobó una orden ministerial con la relación de municipios que verán actualizados sus valores catastrales, que se publicará "próximamente" en el BOE.

Por otra parte, el Gobierno acordó mantener en 2020 los umbrales por los que los autónomos pueden acceder a la tributación por módulos de IRPF, que de acuerdo a la ley tenían que reducirse pero que, como ocurrió el pasado año, no variarán. Esto implica que pueden acogerse a este régimen simplificado los autónomos con rendimientos íntegros de hasta 250.000 euros, que facturen a otros profesionales hasta 125.000 euros o cuyas compras no superen 250.000 euros. De no entrar en vigor esta prórroga, estos umbrales habrían bajado a 150.000, 75.000 y 150.000 euros, respectivamente.

Por lo que respecta al impuesto de patrimonio, en ausencia de Presupuestos, el Ejecutivo ha optado por un real decreto ley para mantenerlo en 2020.