La siniestralidad laboral baja en Canarias por miedo a los despidos

El miedo a perder el empleo lleva a los trabajadores temporales a silenciar los accidentes laborales. Esta es una de las causas que Comisiones Obreras en Canarias (CC OO) apunta para explicar la reducción en un 4,75% de la siniestralidad laboral de las Islas respecto al año anterior. Los datos hasta noviembre muestran una disminución que se atribuye a la bajada en un 8,95% de los accidentes en el sector servicios, área en la que históricamente se producen más siniestros.

"Nos preocupa que en Canarias cerca de un 87% sean contratos temporales, muchos con duración menor a tres meses. Los trabajadores evitan registrar los incidentes por miedo a no lograr la renovación", alerta Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral y Medioambiente de CC OO en las Islas.

Los afectados del sector terciario recurren a la Seguridad Social y no a la mutua "por no molestar a la empresa", y los casos aparecen registrados como una enfermedad común y no entran en las estadísticas, indica la portavoz sindical. En el resto de sectores, por el contrario, las cifras de accidentes laborales han crecido. En la construcción los siniestros han aumentado en un 2,08%, en el sector industrial el incremento ha sido del 2,04% y en el sector agrícola y pesquero de un 0,86%.

De enero a noviembre se produjeron un total de 53.549 siniestros, de los cuales 24 acabaron con fallecimientos y 221 están dentro de la categoría de graves o muy graves. "Los datos son satisfactorios si los comparamos con el año anterior, pero siguen siendo alarmantes", explica Marrero.

El sindicato apunta que la mala praxis de las mutuas es otra de las posibles razones para explicar la reducción en el número de afectados. CC OO asegura que muchos trabajadores recurren al sindicato para denunciar que los seguros de las empresas los derivan a los centros de salud cuando acuden a revisarse las lesiones. Situación que también se excluyen de las estadísticas.

Desde la central sindical aseguran que será a principios de año, con los datos de diciembre "en la mano", cuando estudiarán en profundidad las causas de la reducción de las cifras absolutas y podrán llegar a conclusiones más específicas. El número de enfermedades profesionales reconocidas también ha crecido en las Islas. Hasta noviembre se comunicaron 590 y de estas, por ahora, se han reconocido 259. Un dato que el sindicato considera positivo ya que hay 40 casos más respecto al año pasado. "En las Islas solo se reconoce el 20% de las enfermedades profesionales reales que se producen", explica Víctor Toledo, coordinador del gabinete de Salud Laboral de CC OO en Canarias.