Ashotel exige a Fomento que no "criminalice" a los residentes

La patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, animó ayer al Ministerio de Fomento a "poner el foco" en las políticas de precios de las aerolíneas y no en la subvención del 75% a los residentes canarios, tras el anuncio del Estado de que tomará medidas para frenar la escalada de tarifas aéreas.

"El problema de estos aumentos injustificados no reside en los residentes; esto sería criminalizarlos y buscar, por motivos que desconocemos, la causa del problema en lugares muy diferentes a los reales. ¿O acaso el Ministerio ha pensado cruzar los datos de los madrileños o barceloneses cuando se trasladan en AVE a la otra ciudad?", se pregunta Jorge Marichal, presidente de Ashotel, quien recuerda que los canarios también han pagado con sus impuestos infraestructuras millonarias ferroviarias de las que no disfrutan. "Es importante que se entienda de una vez por todas que en Canarias solo disponemos del avión para trasladarnos a la Península y que no es ningún regalo la subvención de residente, sino ponernos en igualdad de condiciones con los ciudadanos de la Península, que disponen de otras alternativas de transporte", añade.

Desde Ashotel se insiste en que la bonificación del 75% es un derecho irrenunciable para todos los residentes en Canarias, pero igualmente considera que hay que redefinir el método de aplicación, pues, a su juicio, el sistema actual favorece y estimula la subida de precios de los billetes al aplicarse dicho porcentaje sin restricción en la tarifa. "¿Tiene sentido que se bonifiquen igualmente los usuarios de categoría business que los de turista?", dice Marichal.

En 2017, coincidiendo con el encuentro anual de Ashotel con los medios de comunicación, la patronal hotelera solicitó la necesidad de crear un observatorio de precios. "Año y medio después parece que la evidencia se ha impuesto y el Ministerio ha constatado lo que era un secreto a voces y que no es otro que el hecho de que la bonificación del 75% es un gran negocio para las compañías aéreas", añade el presidente de Ashotel. Ahora, indica, lo que falta es adoptar las medidas adecuadas para impedir que estos abusos se sigan produciendo en un servicio de transporte básico y estratégico para las Islas.

Ashotel invita a analizar otro tipo de medidas, como establecer una cuantía fija de bonificación y no un porcentaje por billete. En cualquier caso, hay que escuchar e incorporar a este debate a expertos que, desde las universidades canarias, están analizando aspectos recogidos en este asunto y que pueden plantear soluciones sostenibles y que superen los problemas actuales del sistema.