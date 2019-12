"Debemos convertir Canarias en el primer turismo sostenible del mundo"

J. C. GUERRA

El vicepresidente de CEAV, en Maspalomas. J. C. GUERRA

El representante de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) participó durante el VII Foro de Turismo de Maspalomas en una mesa de debate sobre la transformación del sector turístico y qué papel cumplen las agencias de viajes.

Hace unos días se aprobó en el Parlamento de Canarias una petición para que exonerasen a las Islas del previsto impuesto al queroseno. ¿Qué opina?

Lo que sí tengo claro es que es justo y necesario. Primero, por nuestra situación geográfica con respecto a la Península, Europa y, sobre todo, al tratarse de nuestra primera industria. Nos hemos visto abocados a una dependencia del turismo, ya que cualquier otra industria es cara por la distancia que hay con nuestros mercados compradores. Debería tenerse en cuenta esta situación y aprobar la medida.

En 2014 denunciaron a Globalia por fraude mientras estaba la bonificación del 50%. Ahora, a la espera de los estudios oficiales sobre el 75%, ¿qué prevé?

Fueron condenados en el 2017 y se demostró que había un mal uso de la bonificación de residente. Estaba yendo contra la competencia del sector de agencias de viaje, contra la competencia de otras líneas aéreas y estaba poniendo en peligro, como se demostró en su momento, el derecho de los canarios y los baleares a la bonificación de residente. Estuvimos a punto de jugárnosla por estas circunstancias. En los últimos tiempos se viene hablando de que las compañías aéreas se han aprovechado del aumento al 75% y nosotros seguimos siendo tajantes: no hay ninguna prueba para que en este momento se pueda decir que se está encareciendo el precio del billete por parte de las compañías. Estamos deseosos de ver ese famoso Observatorio por parte del Ministerio de Fomento. Pedimos participar en una mesa donde estén las agencias de viaje. Somos los que día a día estamos trabajando con los billetes y es que seguimos gestionando entre el 70 y 80% de los pasajeros que se suben a un avión. Si alguien está controlando esa situación somos nosotros. Segundos actores, las líneas aéreas, es un debate que tienen completamente abierto; tercer actor, el Ministerio de Fomento; y, luego, los representantes de la dirección de transportes tanto de Canarias como de Baleares. Así le daremos transparencia a esta situación.

¿Qué datos manejan?

No se han tocado las tarifas. Se ha producido un cambio de hábitos por parte de los residentes, tanto de Canarias como de Baleares. Debido al descenso de las tarifas, la ciudadanía ha adelantado la fecha de compra. Antes del 75% la fecha de compra iba máximo de un mes o quince días de salida del vuelo. Ahora, con esta posibilidad, nos hemos ido a dos meses y medio. Ha crecido la demanda, ya no solo en la comunidad, sino los residentes que temporalmente están en Península. Antes se venían cada mes y medio, pero ahora lo hacen cada quince días. Cuando vas a buscar en la fecha punta te encuentras con que ya no sale 50 euros, pero siguen saliendo más barato en comparación con el 50%. Es una sensación. Le estamos pidiendo al Gobierno este dato. Es más, en las próximas semanas nos sentaremos a formar una mesa.

¿Cómo prevé el cambio en las agencias de viaje tras la quiebra de Thomas Cook?

No hay un cambio de hábito. Los turoperadores van a seguir siendo necesarios. Ojalá siguiéramos trabajando como antes. Lo que más se critica es el descenso de la estancia media y el alquiler vacacional, y eso es consecuencia directa del modelo low cost.

¿Las nuevas generaciones comprarán por estas vías?

Yo le pregunto al público que viene de fuera dónde han comprado los billetes y me dicen que a través de internet. Hasta Booking.com es una agencia de viajes. El éxito del online es el paquete dinámico: que te lo hagas todo. En EE.UU. han vuelto a crecer y ya no se llaman agencias de viaje. Es el siguiente paso, se llaman asesores de viaje, que tiene una connotación similar a los asesores como para la renta, abogacía y demás. Vamos a cobrar por aportar una serie de servicios añadidos, como gestionar un problema durante el viaje, a lo que estamos obligados.

¿La fusión de Air Europa e Iberia es un monopolio?

Es simple: o hay una gran concentración o compañías aéreas con treinta o cuarenta aviones no van a sobrevivir en este mercado donde cualquier céntimo de coste que tengas superior a tu competencia está mermando tu capacidad. Manejar el precio del billete hoy en día es muy difícil. Hay que ir a ahorrar costes. El combustible supone el 30% del coste de las aerolíneas. Por lo tanto, con 30 aviones no tienes una capacidad en comparación con los 400 de Ryanair. Vas a grandes escalas o desapareces. El caso de Ryanair, en cinco años no va a tener nada que ver con lo que es actualmente y lo está haciendo. A sus tripulaciones les está diciendo que les rebaja el sueldo un 25% o te vas a Lauda Air, que es de ellos, con su convenio. Ese es el modelo de negocio, una marca para cada aerolínea.

¿Está en contra de la ecotasa turística?

Sí. Crear una tasa sin un modelo finalista que encarece todavía más el destino es innecesario. Este año se han sumado tres actores: Israel está subvencionando 60 euros por cada pasajero que lleve Ryanair; Jordania; y la climatología. Un buen verano en Centroeuropa hará que la gente se quede en sus costas. Si ya competimos con todos estos destinos por cuestión de precios, y vamos a meter una tasa que va a encarecerlo aún más sin aportar nada... Seamos proactivos y digámosles a los pasajeros que en nuestra tierra adoptaremos medidas en función de la huella de CO2 que usted genere.

¿Un cambio de modelo de producción es posible?

Es imposible. Lo que sí tenemos que hacer es sentarnos y convertir Canarias en el primer turismo sostenible del mundo.