Más de 3.000 cuidadoras no cotizan para la jubilación pese a que les saldría gratis

Unos 3.000 canarios que cuidan a familiares dependientes están desaprovechando la posibilidad de cotizar gratis a la Seguridad Social. Tan solo uno de cada cuatro cuidadores no profesionales que tienen derecho a que el Estado costee sus pagos mensuales se está beneficiando de esta medida en la Comunidad Autónoma. A la mayoría, por tanto, no se les tendrán en cuenta los meses, años o incluso lustros dedicados a la atención de sus abuelos, padres o hermanos llegado el momento de calcular la pensión de jubilación.

En julio de 2012, el Gobierno central, entonces con Mariano Rajoy al frente, suspendió la gratuidad de las cotizaciones sociales de la que hasta ese momento disfrutaban los llamados cuidadores no profesionales. Fue una de las decisiones más controvertidas que tomó el Ejecutivo del PP en plena lucha contra la deuda y el déficit públicos. No en vano, se trata de un colectivo que integran mayoritariamente mujeres (nueve de cada diez son féminas) que en muchos casos se ven obligadas a sacrificar su carrera laboral y hasta buena parte de su vida para cuidar a sus familiares. Es la persona dependiente la que figura como beneficiaria de la prestación especial por cuidados familiares, pero quien efectivamente la cobra es quien se encarga de su atención. Sin embargo, esta ayuda económica es muy pequeña, de apenas 400 euros, con lo que el Estado se hace cargo de cotizar a la Seguridad Social en su nombre para que el cuidador no pierda el tiempo de entrega a sus parientes en el cómputo de la vida laboral. De que la Administración les sufrague o no las cuotas a la Seguridad Social depende en muchos casos que estas personas tengan una mayor o menor pensión. Es más, incluso que tengan o no derecho a una prestación contributiva, para la que es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años. En cualquier caso, el Gabinete de Rajoy acabó de un plumazo con esta medida, lo que significa que muchos cuidadores canarios dejaron de golpe de cotizar. Al menos hasta el pasado 1 de abril, cuando el Gobierno, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, restableció este derecho.

A mediados de 2012, cuando el PP suprimió la medida, unos 2.900 canarios (más bien canarias) cotizaban mensualmente a la Seguridad Social a pesar de que se dedicaban en exclusiva al cuidado de personas dependientes. A 31 de marzo de este año, justo un día antes de que volviera a entrar en vigor la gratuidad de las cotizaciones, apenas eran 140 los cuidadores no profesionales que en el Archipiélago seguían pagando su cuota mensual al sistema. Los únicos 140 que podían permitirse el lujo. Todos los demás verán cómo el tiempo dedicado a sus familiares entre julio de 2012 y abril de 2019 no será tenido en cuenta para el cálculo de la futura pensión.

Desde que el PSOE recuperó este derecho, 872 isleñas han comenzado o reiniciado las cotizaciones sociales. Las 140 que se contabilizaban al cierre del primer trimestre ya son más de un millar, exactamente 1.012. Así pues, una media de alrededor de 27 cuidadoras no profesionales se incorpora cada semana al grupo de quienes contribuyen al sostenimiento del sistema, aunque en su caso sea a cuenta de las arcas del Estado. La cifra, por tanto, va in crescendo, si bien son muchas las canarias que siguen sin firmar el convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social, es decir, que no están aprovechando su derecho a cotizar sin pagar.

El convenio especial con la Tesorería General del organismo público es preceptivo para que el cuidador o la cuidadora empiece a cotizar gratis. Cuando a la persona dependiente se le reconoce el derecho a esta prestación especial, el cuidador que cumpla los requisitos (fundamentalmente no estar dado de alta en ningún otro régimen de la Seguridad Social) dispone de 90 días para suscribir el convenio. De cumplir el plazo, se le contará para la jubilación el tiempo transcurrido desde el mismo momento en que se le reconoció el derecho a la prestación a su familiar dependiente; si no suscribe el convenio en plazo, entonces se le computará a partir del momento de la firma del acuerdo con la Tesorería General.

En Canarias hay en estos momentos 9.316 ciudadanos que cobran la prestación especial por cuidados familiares, y entre un 40 y un 45% de ellos, según los cálculos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, reúne los requisitos para cotizar gratis. Esto significa que entre 3.726 y 4.192 pueden beneficiarse de la medida, frente a los apenas 1.012 que efectivamente lo están haciendo. En otras palabras: hay alrededor de 3.000 isleñas que están perdiendo meses de cotización que el día de mañana pueden ser vitales para tener derecho a cobrar una pensión contributiva o para la mayor o menor cuantía de esta.