Premios al esfuerzo en equipo

Empresas canarias con historia, con éxitos a sus espaldas y sobre todo con un gran trabajo de equipo detrás. Un esfuerzo conjunto que las ha llevado a ser reconocidas por su calidad, innovación y por la excelencia en su gestión. Estas son las características que comparten Emicela, Quesos San Mateo y Master Peritas, las tres galardonadas en la X edición de los Premios Canarios a la Excelencia Empresarial, celebrados ayer en el Museo Elder. "No hay que atribuir el éxito a los dirigentes, lo más importante es que sin los trabajadoras no estaríamos aquí", apuntó emocionado Joaquín Sánchez, gerente de Master Peritas, al recoger el Premio a la Pequeña Empresa no Industrial. Una idea que compartieron Severiano Déniz, administrador de Quesos San Mateo, y Sergio Arencibia, presidente de Emicela. Galardonados con el Premio Pequeña Empresa Industrial y Mediana- Gran Empresa, respectivamente.

Diez finalistas, tres galardonados y cuatro menciones especiales es el resumen de una entrega de premios que estuvo dirigida por la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla. "Estamos en un momento en el que es necesario establecer medidas para fortalecer el tejido económico canario", destacó la consejera, que además reconoció el esfuerzo de las empresas presentes en el evento ya que su buena gestión "garantiza que la riqueza canaria no dependa tanto de factores externos".

Master Peritas, es una compañía dedicada a la peritación de seguros, inspecciones y análisis de riesgo, auditorías a empresas reparadoras y de siniestros. Nació en 1980 como marca y en 1998 se constituye como Sociedad Limitada. Desde 2003 actúa en todas las Islas y desde 2009 en otros puntos de España. "Es muy importante valorar el trabajo que hacemos los empresarios, ya que si no hay movimiento por nuestra parte no hay vida", explicó Sánchez.

La primera industria quesera de Gran Canaria, Quesos de San Mateo, fue galardonada con el premio Pequeña Empresa Industrial. La compañía se constituyó en 1972 como una pequeña fábrica destinada a la elaboración de quesos tiernos. En 2008 estuvo a punto de desaparecer como consecuencia del relevo generacional. Solo dos años más tarde un grupo de empresarios comienza el proceso de regeneración y sacan adelante la marca. Actualmente sus productos cuentan con distintos reconocimientos.

"Hay que apoyar a la ganadería, es un sector que vincula a los canarios con el campo. Sin ella habría muchas zonas rurales de las Islas despobladas", apuntó Déniz durante su discurso de agradecimiento. El administrador de la quesería también aprovechó para asegurar que "el camino hacia la industrialización solo había empezado", ya que el siguiente paso es la "internacionalización".

Emicela, la empresa dedicada a la producción y distribución de productos de alimentación y bebida, recibió el premio a la Mediana-Gran Empresa. Una compañía con capital 100% canario, fundada hace más de 55 años y que ya cuenta con una plantilla de más de 400 profesionales. Su compromiso con el medio ambiente es una de sus características. "Llevamos más de diez años optimizando costes industriales, reduciendo residuos y apostando por la sostenibilidad", subrayó Arencibia al recoger el reconocimiento.

Las empresas Aptitud Social y Vida S.L., Litografías Gráficas Sabater, S.L., Canary Island Car S.L (Cicar), y Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A. (Titsa), recibieron también una mención especial en la ceremonía de entrega. Estos galardones los entregaron los directores generales de Industria y Promoción Económica, Yolanda Luaces y Laureano Pérez.