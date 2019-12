La federación del autómovil se queda sin representantes en el Archipiélago

"Faconauto cambiará los estatutos para dar cabida a las regiones", afirma su presidente.

La existencia o no de Faconauto Canarias se ha convertido en un dilema complicado de resolver. Según su presidente, Manuel Sánchez, director general del grupo Rafael Afonso -que junto a Domingo Alonso y Marmotor-BMW conforman por ahora esta supuesta delegación insular-, la organización está en marcha y cuenta con el apoyo de la federación en Madrid. Sin embargo, para la patronal que integra a las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas y de maquinaria agrícola presentes en el mercado español sólo existe una Faconauto y sus filiales territoriales actualmente no tienen cabida.

"Fundar una asociación conlleva un largo procedimiento legal y ahí es donde estamos ahora, en el proceso de constitución", asegura Sánchez, que resalta que ya cuentan con un cargo directivo que se está formando en las instalaciones de Faconauto en Madrid. El director general de Rafael Afonso aclara que el objetivo de la patronal es integrar a las asociaciones regionales porque Faconauto quiere tener voz en las comunidades autónomas. "La federación se encuentra en plena transformación, tal y como reconoció su presidente, Gerardo Pérez, y se van a modificar los estatutos en la Asamblea General para poder incluir no sólo a Faconauto Canarias, sino también a la delegación del País Vasco, que ya está constituida, y a la de Galicia", asegura.

Sin embargo, al realizar una búsqueda en Google sobre estas tres supuestas filiales, los resultados son radicalmente diferentes. Al introducir en el buscador Faconauto Canarias surgen numerosas entradas y noticias, entre ellas "Faconauto Canarias se presenta al presidente del Gobierno de Canarias". Por el contrario, el rastreo de Faconauto País Vasco o Faconauto Euskadi no aporta información y Faconauto Galicia remite a una serie de noticias que datan del año 2006, con José Manuel Fernández Alvariño como su por entonces presidente.

Faconauto explica que esta patronal aglutina a asociaciones de concesionarios oficiales y que cuenta con un delegado en cada comunidad autónoma como enlace para conocer el estado del sector en cada enclave. Por lo tanto, lo que plantean los grupos que han creado Faconauto Canarias implica un cambio en la representatividad general de la federación que, tal y como recuerdan desde Madrid, se basa en la representación de las asociaciones de marcas. Esto no invalida que más adelante se pueda alterar el modelo y optar por un cambio en esta representatividad, pero, a día de hoy, esta posibilidad no se contempla. La idea está clara: solamente hay un Faconauto. No existe un Faconauto en Andalucía, ni en el País Vasco, ni en Galicia. Ni tampoco en Canarias.

A pesar de ello, Sánchez no pone en duda el beneplácito de la directiva nacional a la hora de poner en marcha Faconauto Canarias. "Una vez que se funde y tengamos nuestro CIF, contaremos con el apoyo de Faconauto; por eso vinieron a las Islas en octubre su presidente y su vicepresidenta, Marta Blázquez". De hecho, Sánchez asegura que fue el máximo dirigente estatal quien tomó la decisión de que la asociación se llamara Faconauto Canarias y no Faconauto en Canarias, como se había bautizado inicialmente.