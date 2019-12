La 'virtud' de acudir en auxilio del vencedor

A los más jóvenes de quienes ayer asistieron a la charla de Mario Conde no les resultó difícil descubrir por qué el que fuera uno de los hombres más poderosos del país en la década de los ochenta (si no el más poderoso) se granjeó en aquellos años el respeto e incluso el cariño de media España. La otra media lo miraba con una envidia disimulada por la mueca de sorpresa ante el descubrimiento de que no había que irse a Alemania, Francia o el Reino Unido para saber en qué consistía eso de ser un hombre de éxito. No fueron, o al menos no solamente, los 58.000 millones que ganó con la venta de la empresa Antibióticos SA; tampoco su desembarco en Banesto, por entonces la joya de la corona del sistema financiero nacional, con apenas 38 años y nada menos que en la presidencia; y ni siquiera el hecho de que no hubiera un solo día sin que las radios y las cadenas de televisión (entonces solo los dos canales públicos y Antena 3 y Telecinco en los hogares de quienes tuvieran la suerte de sintonizarlos) contaran sus hazañas empresariales, las loas y reconocimientos que recibía, su amistad con el ahora Rey Emérito o su nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. En realidad fue, como comentaba un grupo de veteranos oyentes en una de las estancias del hotel Villa Cortés tras finalizar la charla, una capacidad aparentemente innata para despertar atención. En lo malo y en lo bueno. Al hablar sobre política, Conde dijo que Vox es coherente con independencia de que luego "te guste o no te guste lo que dice", un argumento que bien podría usarse en su caso. Mario Conde, con independencia de que "te guste o no te guste lo que dice", transmite como casi nadie lo que quiere decir.

Por eso, entre otras muchas cosas adornadas por el éxito empresarial, se le acercaron tantas y tantas personas en aquellos años previos al caso Banesto, años de vino y rosas que se tornaron grises y lluviosos sin tiempo para que este abogado del Estado pudiera ponerse el abrigo. Esos, reconoció ayer el exbanquero, desaparecieron en 1993 y no volvieron a libar a su alrededor hasta abril de 2018. Fue entonces, hace apenas año y medio, cuando Hacienda lo exculpó del presunto delito de blanqueo de capitales por el que había sido detenido (junto a sus dos hijos y en uno de los peores trances de su vida, según él mismo reconoció) exactamente dos años antes, en abril de 2016. Los inspectores fiscalizaron las cuentas familiares y concluyeron, tras los justificantes presentados por Conde en la comisión rogatoria, no solo que no puede atribuirse un origen ilegal al dinero (unos 13 millones de euros), sino también que los ingresos son anteriores a su llegada a la presidencia de Banesto, una conclusión que a juicio del exbanquero desmonta las acusaciones por las que estuvo en las celdas de Alcalá-Meco, las mismas que dieron lugar al caso Banesto original.

Esta reciente exculpación es la que ha propiciado que vuelvan a acercársele quienes en su día lo abandonaron, porque al fin y al cabo, dijo haber concluido de su experiencia vital, España "es ese país que siempre acude en auxilio del vencedor". "Cuando miro a mis hijos o cuando miro a mis amigos, doy por bien empleada la cárcel y doy por bien empleado el dinero", aseguró.