Mario Conde no cree que ni Europa, ni España, ni Canarias estén el borde de una recesión de la magnitud de la que tuvo lugar entre 2008 y 2014 tras el estallido de la crisis de las hipotecas subprime o basura en octubre de 2007. Sin embargo, el exbanquero considera que sí se avecinan tiempos peores, o más bien que estos ya han comenzado. "Como mínimo viene una ralentización económica", subrayó Conde durante la entrevista que tras la charla le hizo el periodista Manuel Herrador. Durante el acto, que contó con la introducción de Jorge Hodgson, socio fundador de JH Asesores Financieros & Bancarios, y la conducción de la también periodista Nayra Collado, el jurista y empresario pontevedrés (nació en Tuy en 1948) precisó, eso sí, que no vaticina un "desastre" como el de la reciente gran crisis, si bien insistió en que esto no significa que haya que "acomodarse".

Mario Conde, ya en lo estrictamente político, lamentó que "vayamos a vivir con incertidumbre mientras la realidad fluye por debajo de la política", algo que considera el resultado de una clase dirigente que se mira a sí misma (a los cargos, a los partidos...) y no a la sociedad.