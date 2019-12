El PIB turístico canario rompe la barrera de los 16.000 millones

La actividad alojativa genera el 35% de la economía de las Islas v El gasto medio diario de un turista fue de 85,9 euros.

El negocio turístico generó en Canarias 16.099 millones de euros a lo largo de 2018, cantidad que equivale al 35% del producto interior bruto de las Islas. Además, a pesar del aterrizaje que ya durante el pasado año experimentó la actividad alojativa del Archipiélago, lo hoteleros consiguieron incrementar la rentabilidad -excedente bruto de explotación- un 3,75% hasta los 6.443 millones de euros.

Estas son algunas de las conclusiones que deja el Estudio del impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo (Impactur) que como cada año elabora la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). El vicepresidente ejecutivo de dicha institución, José Luis Zoreda, lo presentó ayer en la capital grancanaria y no ahorró en críticas contra AENA por la "política mezquina" que ha tenido para con las Islas tras la crisis por la quiebra de Thomas Cook.

"El 85% de su facturación depende del sector turistico español", señaló Zoreda en referencia al operador aeroportuario español. El economista balear detalló asimismo que la empresa mixta "genera 1.000 millones de euros de dividendo a sus accionistas". Con esos números, "¿tiene que estar racaneando en unos momentos de crisis unas ayudas potentes para recuperar a unas islas como Canarias a las que solo puedes llegar en avión?", se preguntó.

Recobrarse del varapalo que supuso la desaparición del gigante de la turoperación no es tarea fácil y es uno de los retos que tiene por delante el Archipiélago. "Aún nos estamos recuperando", señaló la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, que acompañó a Zoreda durante la presentación del informe. Una labor que se enfrente además a las dificultades por las que atraviesa el transporte aéreo, con problemas para alcanzar el umbral de rentabilidad y falta de aparatos por la parada obligada de los Boeing 737 MAX.

Esta incógnita se suma al "brexit, la desaceleración del mercado alemán y la fuerte competencia en precios" por parte de los mercados competidores, enumeró la consejera, a la que Zoreda definió como "peleona" a la hora de defender los intereses de Canarias ante la Administración estatal.

Crisis como la de Thomas Cook aparte, Castilla incidió en la aportación de las Islas al turismo del país. "El valor añadido generado por las actividades turísticas en Canarias explica el 11,4% del total del impacto económico del turismo en toda España", detalla Impactur 2018.

Este valor se sitúa muy por encima del alcanzado por el resto de comunidades autónomas y a gran distancia del 3,8% que el conjunto de la economía canaria aporta al PIB nacional. El mayor rédito que ofrece la actividad alojativa canaria justifica, a juicio de la integrante del Ejecutivo autonómico, la llegada, por ejemplo, de los 15 millones de euros con los que Madrid se ha sumado a paliar, en parte, la pérdida del turoperador británico. La consejera celebró asimismo el incremento de la inversión en un 9% con respecto al ejercicio anterior. Más aún cuando la caída de la demanda supuso la pérdida de medio millón de visitantes. Los 1.100 millones de euros inyectados a la planta alojativa por los empresarios van en la línea de contar con hoteles que ofrecen mejor servicio, lo que supone la posibilidad de elevar los precios, generar empleo de mayor calidad e incrementar el prestigio del destino. El principal motor de la economía de las Islas es responsable del 40,4% del empleo. Con más detalle, del 29,1% directamente y del 11,3%, por el efecto arrastre que genera en las actividades anejas. "Por cada cien empleos creados en ramas en contacto directo con el turista, se generaron 38,7 en otras", detalla el informe.

Peor comportamiento presenta la productividad. José Luis Zoreda resaltó que el Archipiélago "es una de las comunidades autónomas con mayor indicador de creación de empleo". Sin embargo, "para poder generar los 16.000 millones de euros, la fuerza laboral supera a la de otras partes de España", expuso el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, que llamó a la reflexión en este capítulo tanto al sector privado como público.

Al respecto de la calidad de los puestos de trabajo que el sector oferta, Zoreda reconoció la existencia de "elementos de mejora". No obstante, expuso que la mala imagen labrada al respecto durante los últimos años no es del todo justa. "Somos el sector que mayores oportunidades igualitarias entre hombres y mujeres ofrece o el que más facilita el acceso a una primera experiencia laboral, quizá no con los mejores salarios", explicó.