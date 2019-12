Marichal: "Tras la quiebra de Thomas Cook colaboran todos menos AENA"

El tinerfeño, presidente de Ashotel, lidera desde ayer la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos, la mayor plataforma empresarial del sector turístico

El canario Jorge Marichal lidera desde ayer la principal patronal hotelera estatal al ser elegido presidente de la CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) tras el pleno electoral de la Asamblea General de esta organización reunida ayer en Madrid. El dirigente empresarial tinerfeño se ha alzado hasta la cúspide de la mayor asociación hotelera del sector económico más importante del país, punto neurálgico para definir la estrategia de futuro de una actividad en permanente evolución y que vive momentos de incertidumbre. En su primera comparecencia pública, Marichal dejó ayer un mensaje claro y rotundo sobre la hoja de ruta que pretende impulsar en el actual contexto económico y reclamó a los empresarios del sector, sobre todo a los de Canarias, que se abran a diversificar sus compañías y entren en los negocios de origen del turista, en los que operan directamente en los mercados, desde las agencias de viajes a las compañías aéreas, lo que de paso ayudaría a resolver el problema de conectividad del Archipiélago.

Marichal quiso estrenarse en el cargo expresando un moderado optimismo sobre las perspectivas del sector para los próximos años pese a las dudas que están creando la desaceleración económica en algunos mercados tradicionales, o los riesgos del 'Brexit'. Defendió la "robustez" de la industria turística y su capacidad de lidiar con los elementos en contra, y confió en buenos datos en el próximo futuro aunque no se aspire por ahora a nuevos récords de llegadas de visitantes. Tras reconocer que "hasta agosto venia mejor" y que "desde octubre cambió por la tendencia", destacó que "las cosas están funcionando razonablemente bien". "Tenemos un sector robusto. Podemos esperar algún pequeño bache, pero no va a ser un descalabro. El sector está acostumbrado a pelear y vamos a movernos en resultados positivos", recalcó en su primera comparecencia como presidente de CEHAT.

Marichal se refirió en varias ocasiones a la situación del sector en Canarias y destacó la "tormenta perfecta" que se dio en las Islas en verano por la quiebra de Thomas Cook y los problemas de conectividad derivados de ella y de otras circunstancias como el cierre de las bases de Ryanair o la adquisición de Air Europa por parte de IAG. Calificó la conectividad como el "verdadero talón de Aquiles" del futuro del sector en las Islas y reclamó acciones desde el sector privado y desde las administraciones para encauzarlo. Según dijo, "ha habido varias ventanas de oportunidad que se nos ha pasado y ahora tenemos iniciativas en marcha para también ser actores nosotros" y "no esperar a que nos lleven a nuestros clientes al destino otros que generalmente tiene menor valor añadido menor en la experiencia turística, pero se llevan mayor parte del beneficio". De lo que se trata, dijo, "es de que los empresarios hoteleros demos un paso adelante ara integrar verticalmente nuestros negocios".

En este sentido, explicó que hay ejemplo de hoteleros "que se han convertido en aerolíneas, en agencias de viaje, en empaquetadores de actividades turísticas y les ha ido muy bien, y en Canarias tenemos que emprender esa dirección". Aseguró que eso "ya está pasando en Turquia o Egipto, donde los hoteleros con gran influencia en los negocios de aerolíneas sino que también son parte de los accionariados de los turoperadores en los emisores turísticos". "Tenemos que tener una parte de ese control y eso nos ayuda a controlar el precio. Tenemos que ser valientes y la palabra es integrar verticalmente el negocio para fomentar la competencia y que los precios y dotaciones sean adecuadas para que el numero de turistas aumente", resaltó en la misma linea.

Marichal expresó su preocupación por la operación de adquisición de Air Europa por parte del grupo propiedad de Iberia y dijo que "si esto no se lleva de una manera adecuada puede tener connotaciones negativas para el turismo en las Canarias". "Tenemos muchos destinos en España que se están convirtiendo en prohibitivo en alguna fechas y la concentración que se está produciendo no es una buena idea a priori", advirtió. "No se lo que va a pasar, pero si hacemos números vemos que IAG se queda con el 72 % de la conectividad entre Canarias y la Península, y se trata de una situación cuando menos curiosa, no quiero decir que se vaya a aprovechar, pero si las cosas no se controlan , esa situación de aprovechamiento se puede dar", previno. Tras dar por bueno que las compañías traten de "ganar dinero y crecer", aseguró que por el otro lado "hay administraciones que tienen que controlar que ese tipo de actuaciones se hagan de manera ordenada y que no tenga implicaciones negativas, sobre todo cuando afecta a un sitio como Canarias".

Críticas a AENA

El nuevo presidente de CEHAT afirmó que "parece que la crisis de Thomas Cook ya a nadie le importa, piensan que esto se ha superado, y que tenemos un 65 % de la conectividad aérea recuperada", pero consideró que se ha tenido "mucha suerte en que las filiales nórdica y alemana de la compañía han seguido operando gracias a la intervención del gobierno alemán", porque, aseguró, "si esto no hubiera sido así, hubiéramos tenido un problema estructural muy grave". En este punto, criticó duramente a AENA por, según él, quedarse al margen de las ayudas a la superación de esa crisis. "Todos los gobiernos han apoyado, el central, el canario, los cabildos, los ayuntamientos, y se han tomado decisiones que podían haber sido mejores, pero que son positivas. Aquí colabora todo el mundo menos AENA, que es el principal interesado porque se lleva beneficios en la actividad. AENA tiene que dar un paso adelante como lo ha dado todo el mundo, y si no que el nuevo gobierno le obligue a hacerlo", resaltó.

Marichal criticó con dureza la falta de regulación de las viviendas turísticas y pidió "jugar con las mismas cartas" que un vector del negocio que consideró "un productos turístico más". "Se trata de una actividad económica y tiene que tener su regulación como cualquier otra. Pedimos que a todos los que vengan a competir en el sector se les exija lo mismo. O bien quitándonos los hoteles condiciones, o poniéndoselas a los pisos turísticos". Recordó que en Canarias hay 34.000 viviendas vacacionales, que ofertan 147.000 plazas, y suponen el 25 % de capacidad en volumen de camas en la comunidad autónoma, y que sólo el 12 % de ellas están dadas de alta".

También insistió en la idea de que se apruebe una imposición indirecta reducida para el sector (IVA o IGIC) porque "necesitamos ganar competitividad sobre todo cuando cometimos con destinos que no tiene nuestro marco regulativo y le es más favorable y lo hace más competitivo, y necesitamos compensaciones". Puso el ejemplo de Canarias, "donde pese a la rebaja del 7 al 5 % (antes de volver a incrementarlo ahora al 6,5 %) la recaudación siguió creciendo a pesar de que tenemos menos turistas". "Bajar los impuestos no siempre significa facturar menos, sino que con frecuencia es ganancia de competitividad te lleva a que las cosas vayan mejor", resaltó