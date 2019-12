Madrid ultima subir el cupo de atún rojo y ampliar la campaña en Canarias

Madrid ultima aumentar la cuota de atún rojo asignada al Archipiélago para la próxima campaña en más de un 10%. La previsión de la Secretaría de Pesca es incrementar el cupo en 45,2 toneladas, de tal forma que los pescadores de las Islas cuenten con 483,7 toneladas en 2020. Y si la zafra de este ejercicio llegó con novedad, la del próximo año puede que no se quede atrás. La ampliación del periodo de pesca está en estudio, de tal forma que podría arrancar en enero y concluir una vez que se consuma el total de la cuota. Sobre la mesa está, asimismo, la introducción de modificaciones en el reparto de cantidades a pescar por buque y la combinación, en dos tiempos, de la modalidad de pesca con asignación previa y la libre.

La flota canaria no ha terminado de consumir el cupo asignado para este año y ya prepara las cuentas para el que viene. Los atuneros isleños contaban para esta campaña con 438,5 toneladas, pero no consumieron el total. La zafra se abrió el 15 de marzo y al cierre, el 6 de junio, había dejado sin pescar 130,31 toneladas. El modelo de gestión en base a límites de captura por buque que se estrenó este año en las Islas no tuvo el efecto deseado. Justo en el ejercicio en el que Canarias logró un aumento significativo de su asignación (del 71%, hasta alcanzar 438,5 toneladas), las 250 embarcaciones autorizadas para esta pesquería no agotaron el cupo.

La Secretaría de Pesca reconoció en su momento que esta situación pudo estar influida por la transición del modelo de pesca olímpica (aquella en la que las embarcaciones salen a faenar sin una asignación previa) al actual. En cualquier caso, Madrid defendió que el resultado de la campaña se podía considerar "satisfactorio" por varias razones. De un lado, porque contó con una mayor participación de embarcaciones y, de otro, porque evitó cualquier tipo de saturación del mercado y, con ello, que el precio de venta se mantuviese a lo largo de la campaña. La mayoría de cofradías de pescadores alegaron que la ruta seguida por los atunes, más alejada de las costas que en otras ocasiones, también influyó.