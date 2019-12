Las autoridades portuarias canarias, a la 'greña' por un supuesto desvio de buques

El suministro de combustible a buques en fondeo ha roto la paz entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife. Una nota de prensa difundida el miércoles por esta última aseguraba que "prácticamente una veintena de buques" que tenían previsto pasar por La Luz habían decidido desviarse a una zona de fondeo del recinto chicharrero debido a la inestabilidad meteorológica que vive estos días el Archipiélago, ante lo que los Puertos de Las Palmas respondieron ayer con otro comunicado en el que aseguran que lo difundido desde Tenerife "carece de veracidad". Fuentes cercanas a la institución consultadas por este periódico fueron aún más explícitas en privado: "Estamos indignados por este tipo de ataque".

En su comunicado, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife afirmaba que estos buques llegarían a la Isla hasta mañana "desviados del Puerto de Las Palmas" para "garantizarse una operativa de suministro de combustible exenta de cualquier afección", y mencionaba un listado de buques que, aseguraban, comenzarían a llegar de inmediato a Tenerife. Mencionaba en concreto tres tanqueros, el Atlantic Crown , el Hellas Explorer y el Andromeda , además de dos cargueros, el Buckaroo Bowl y el Jing Jin Hai .

Este listado contrasta con el que realizó ayer la Autoridad Portuaria de Las Palmas para negar el desvío de esos buques. El Jing Jin Hai , por ejemplo, llegó a La Luz el miércoles por la tarde procedente de Brasil y continuaba ayer fondeado en Las Palmas de Gran Canaria frente al barrio de Vegueta . De acuerdo con los Puertos de Las Palmas, tenía previsto tomar combustible ayer por la noche o esta mañana antes de zarpar hacia su siguiente destino, el puerto italiano de Tarento.

Los tres tanqueros mencionados por los puertos tinerfeños nunca pidieron entrada en el Puerto de La Luz , según la Autoridad Portuaria de Las Palmas. "En ruta desde el sur se dirigieron directamente a Santa Cruz, por tanto no estaban previstos en Las Palmas y no se desviaron", apunta el comunicado. El Buckaroo Bowl , mientras tanto, "está en el puerto de Casablanca y no tiene atraque solicitado" en el recinto capitalino, de acuerdo con la administración de los puertos estatales en la provincia. "Todas las operaciones marítimas y portuarias se desarrollan correctamente", añade.

El avituallamiento de combustibles cayó en los recintos dependientes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas durante 2019 un 9,13%, aunque también lo hizo en los de Santa Cruz de Tenerife en proporción parecida, un 8,11%. En cualquier caso, el volumen suministrado en La Luz y sus puertos afiliados continúa siendo cuatro veces superior: 1.784.331 toneladas en los primeros diez meses del año frente a 409.390 en la otra autoridad portuaria.

En relación con los desvíos provocados por el mal tiempo, aunque al margen de la polémica suscitada entre las autoridades portuarias, el Puerto de La Luz recibió ayer al crucero Mein Schiff Herz , que la noche anterior no había podido atracar en el puerto madeirense de Funchal, donde tenía previsto desembarcar a cerca de un millar de pasajeros. La escala imprevista obligó a TUI y a su consignataria en Canarias, Hamilton y Compañía, a realizar una operativa especial para reubicar a los turistas en vuelos de regreso a sus países de origen desde el Aeropuerto de Gran Canaria.