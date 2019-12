La Autoridad Fiscal da por seguro que Canarias tendrán superávit en 2019 y 2020

Canarias tendrá superávit en 2019 y también en 2020. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) insiste en que la Comunidad Autónoma ingresará este año más dinero del que gastará. La AIReF repite así lo que ha dicho en todos sus anteriores informes, en ninguno de los cuales apreció el riesgo de déficit excesivo del que alertó Román Rodríguez poco después de llegar a la Consejería de Hacienda. En cuanto al próximo ejercicio, el órgano de control de las finanzas públicas ve a las Islas como la región que más garantías ofrece de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, pero sí aprecia cierto riesgo de incumplimiento de la regla de gasto. En definitiva, una previsión muy similar al escenario en que se han movido las cuentas del Archipiélago a lo largo de este año. Es decir, las más saneadas del país en términos de equilibrio entre ingresos y gastos pero con el lunar de no prestar especial atención a la regla de gasto. Una situación que ha sido constante durante el año pese a que la refriega política usara el déficit pasajero con que Canarias cerró el primer semestre (hubo quienes incluso en el Parlamento mezclaron el objetivo de estabilidad con la regla de gasto y atribuyeron a la AIReF cosas que nunca dijo, como que las Islas estuvieran en riesgo de déficit excesivo) para sembrar dudas sobre la salud de las cuentas públicas regionales.

La AIReF, que se constituyó en 2013 a instancias de la Unión Europea, publicó ayer el Informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos 2020 de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, el análisis apunta también un dato relevante del actual ejercicio, esto es, que el Archipiélago cerrará el año con un superávit del 0,4% (los ingresos superarán a los gastos en una cantidad equivalente al 0,4% del Producto Interior Bruto de las Islas). Así pues, y tras la alarma que se produjo cuando la Intervención del Estado calculó un déficit de 213 millones a 30 de junio (ya en junio de 2018 y en junio de 2017 pasó lo mismo y ambos ejercicios terminaron en superávit), finalmente ocurrirá lo que la AIReF siempre pronosticó, es decir, que la región encadenaría en 2019 su tercer año consecutivo con más ingresos que gastos. Aunque el actual Gobierno ha explicado que tomó decisiones para corregir el rumbo de las cuentas regionales (es el Gobierno y no la AIReF el que habló del riesgo de déficit excesivo), el déficit de 213 millones a 30 de junio se convirtió en un superávit de 315 millones a 31 de julio. Es decir, solo un mes después y solo días después de que tuviera lugar el relevo en el Ejecutivo autonómico. Es el propio Ejecutivo el que ha suministrado la información del superávit previsto en 2019 al órgano que preside José Luis Escrivá, tal como consta en el informe.

En lo tocante a 2020, que será el primer ejercicio con presupuestos elaborados por el Pacto de las Flores y más exactamente por Nueva Canarias, que lleva las riendas de Hacienda, el Archipiélago se mantiene como la autonomía más cumplidora del país. De hecho, en el Ejecutivo isleño volverán a ser "los campeones del cumplimiento", en palabras que Román Rodríguez usaba desde la oposición.

Canarias es, a juicio de la AIReF, la única comunidad que ofrece garantías como para considerar "muy probable" que cumpla en 2020 el objetivo de estabilidad. Es más, estará muy por encima de lo exigido. El objetivo es el equilibrio presupuestario, gastar únicamente lo que se ingrese. Sin embargo, las Islas incluso gastarán menos de lo que ingresarán, o lo que es lo mismo: 2020 será el cuarto ejercicio consecutivo en superávit. ¿De cuánto? El equivalente a un 0,6% del PIB, según los cálculos que la Consejería de Hacienda trasladó a los expertos de la Autoridad Fiscal. La previsión de la AIReF no es exactamente la misma, ya que cree que tanto los ingresos como los gastos crecerán más de lo que creen en Hacienda, pero no tiene dudas sobre el cumplimiento del objetivo. No en vano, las "medidas tributarias sustantivas" (la subida de impuestos) más que compensarán el incremento del gasto en personal por la reducción de la jornada de docentes y sanitarios y por las medidas consensuadas con los sindicatos en 2018. Eso sí, se mantiene el riesgo (este año ha sido alto y para el próximo se ve moderado) de incumplir la regla de gasto.