Malestar entre los hoteleros por el freno de las enmiendas anticrisis

M. Á. M.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los hoteleros lamentan que el trámite de las enmiendas al decreto de ayudas para paliar la crisis turística se acabara convirtiendo en una nueva oportunidad para que los partidos lucieran su mejor sonrisa. "Todos han intentado quedar muy bien", criticó ayer el candidato a la presidencia de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, pero lo cierto es que ninguna de las más de veinte medidas aprobadas este miércoles por la Diputación Permanente podrá ponerse en práctica, no al menos de momento. La constitución de las nuevas Cortes Generales y el inicio de la legislatura cortan de raíz el trámite parlamentario, con lo que las distintas fuerzas políticas tendrán que volver a presentar sus propuestas para reforzar las ayudas por la quiebra de Thomas Cook cuando las Cámaras estén de nuevo a pleno rendimiento. Una situación que no ha cogido de improviso a los hoteleros de las Islas, que ya daban por descontado que no había tiempo para que la Diputación Permanente pudiera concluir el trámite de las enmiendas.

De hecho, en la patronal sectorial tienen la sensación de que el aparente consenso en la mayoría de las 44 enmiendas presentadas por los partidos de la oposición se debe más a la conveniencia de no transmitir despreocupación por la crisis turística que a una apuesta decidida por redoblar las ayudas. No en vano, todos sabían antes de la reunión del miércoles que los plazos a que obliga la tramitación parlamentaria bloqueaban cualquier posibilidad de que las medidas pudieran ponerse en práctica cuanto antes. Así lo advirtió el PSOE, que, no obstante, dio su visto bueno a la mayoría de las propuestas de los grupos de la oposición. "Los partidos se basan en sus estrategias, y en ocasiones parecen pensar más en esas estrategias que en tomar medidas oportunas", subrayó Marichal, quien está dispuesto a poner a prueba a los socialistas y comprobar si verdaderamente secundan o no las medidas de las que se ha mostrado partidario. Será el PSOE el que presumiblemente llevará las riendas del próximo Ejecutivo y ya ha manifestado su voluntad de aplicar la mayoría de las propuestas que se debatieron en la Diputación Permanente, "con lo que tendremos que exigírselo", agregó el candidato a dirigir la Cehat, que preside la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro (Ashotel) y que cuenta con el apoyo de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo (FEHT) de la provincia de Las Palmas en la carrera hacia el timón de la confederación nacional.

Entre las mejoras que la oposición quiere hacer en el decreto de ayudas (hay que recordar que Thomas Cook trajo al Archipiélago a más de dos millones de turistas solamente el año pasado) está el incremento de 15 a 30 millones de euros de la subvención directa a la Comunidad Autónoma. Son precisamente los 15 millones que con seguridad recibirá Canarias (figuran en las medidas que aprobó el Consejo de Ministros) una de las mejores noticias a juicio de la patronal hotelera. Se trata de una cantidad que el Gobierno regional podrá gestionar atendiendo exclusivamente a las necesidades de las Islas. "Sabíamos que no iba a dar tiempo para sacar adelante las enmiendas, y ahora lo realmente importante son esos 15 millones de euros", explicó el representante del empresariado.

Hay que recordar que tanto Marichal como su homólogo de la FEHT, José María Mañaricua, han insistido en que echan en falta una mayor implicación de AENA, el gestor de la red de aeropuertos nacional, que aunque ha rebajado la tarifa al pasajero que pagan las aerolíneas no se ha involucrado, a su juicio, lo suficiente. La patronal cree que hace falta bonificar el cien por cien de las tasas aéreas.