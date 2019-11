La Bolsa suiza lanza una OPA sobre la española y ofrece 2.843 millones

Six Group, proveedor de servicios financieros que opera en Zúrich, principal Bolsa de Valores de Suiza, lanzó ayer una OPA (Oferta Pública de Adquisición de acciones) sobre BME, que realiza la misma función en España, por un importe total de 2.842,92 millones de euros, a razón de 34 euros por acción. La operación se anuncia después de que BME y Euronext hayan confirmado conversaciones preliminares en relación con una potencial operación de adquisición de la totalidad del capital social de la primera por parte de la segunda.

El precio de la OPA lanzada por Six Group, que se pagará en efectivo en su totalidad y es de carácter voluntario, supone una prima del 34% sobre el precio al que cerraron las acciones de BME el pasado viernes, cuando marcaron un precio de 25,40 euros, con un alza superior al 4%. Six Group, que prevé cerrar la operación el primer semestre de 2020, asegura disponer de los fondos necesarios, que incluyen deuda bancaria, para atender la contraprestación de la transacción.

El precio de la oferta se ajustará a la baja en el importe bruto de 0,60 euros por acción de BME correspondiente al dividendo a cuenta cuya distribución está prevista para el próximo 30 de diciembre, siempre que la oferta se liquide con posteridad a la fecha exdividendo (esto es, el 24 de diciembre de 2019). En ese caso, el precio será de 33,40 euros por acción.

Six Group tiene previsto aportar un informe de valoración preparado por Deloitte Financial Advisory, como experto independiente, al objeto de acreditar que el precio de la oferta cumple con los requisitos establecidos para ser considerado "precio equitativo". La efectividad de la oferta estará sujeta a la aceptación por un número de acciones de BME que representen en su conjunto, al menos, el 50% más una de las acciones a las que va dirigida, y la obtención por Six Group de las autorizaciones necesarias, o en su caso, la no oposición, de las autoridades competentes en materia de control de concentraciones.

Tras conocer la operación, el consejo de administración de BME, asesorado por Morgan Stanley, resaltó, en una valoración preliminar, que el precio ofrecido por Six "podría recoger razonablemente el valor actual desde un punto de vista financiero de los negocios que en este momento gestiona BME".

Asimismo, el órgano de dirección de BME valoró favorablemente los compromisos adquiridos por Six Group, "esenciales" para garantizar que se van a preservar la integridad y estabilidad de los mercados, sistemas e infraestructuras españoles, los cuales, según se comprometió Six, "serán gestionados en el mejor interés de estos, y con pleno respeto a la normativa española e internacional aplicable, así como a estándares adecuados de gobierno corporativo".

Entre otros compromisos destacan el mantenimiento de las marcas actuales de BME y las líneas de negocio, sedes, oficinas y estrategias en España al menos durante un periodo transitorio de cuatro años.

"El plan de Six es que BME sea el hub de negocio e interconexión del Grupo Six con los mercados latinoamericanos", señaló BME. Por su parte, Euronext ha confirmado que se encuentra en conversaciones con el consejo de administración de BME, lo que puede llevar o no a una oferta. "Se realizará un nuevo anuncio cuando sea oportuno", afirmó.

Las acciones de BME se dispararon un 38%, hasta los 35,06 euros por título, tras levantarse la suspensión de la cotización que decretó la CNMV a primera hora de la mañana.