Empresarios y trabajadores pactan la mayor subida de sueldos en 10 años

En años anteriores los beneficiados no llegaban a 200.000

Los empresarios y los trabajadores de la Comunidad Autónoma han pactado a lo largo de 2019 la mayor subida de sueldos en diez años. Y a diferencia de otros ejercicios, en los que los asalariados que se beneficiaron del aumento de las nóminas apenas superaron los 200.000 ?y eso en el mejor de los casos?, este año son casi 325.000 los empleados que ya han visto reflejado el incremento salarial en sus cuentas corrientes o que lo harán antes del 31 de diciembre. Para todos ellos, los sueldos han subido o subirán antes de que finalice 2019 una media del 2,07%, es decir, que cobrarán 102,07 euros por cada cien euros que venían percibiendo hasta ahora. Un aumento que a primera vista puede parecer pequeño pero que no tiene precedentes en la década que está a punto de terminar. De hecho hay que remontarse a 2009, hace justamente diez años, para dar en las estadísticas oficiales con la última vez que la patronal y los sindicatos del Archipiélago acordaron un incremento de los salarios superior al 2,07% pactado en los diez primeros meses de este año.

Si se tiene en cuenta que los trabajadores canarios perciben cada mes una media de 1.445 euros, según los cálculos del departamento de estudios de la empresa de trabajo temporal Adecco, los 119 convenios colectivos suscritos durante 2019 ?todos los cuales se reflejarán en las nóminas este mismo año? suponen para cada uno de los 324.851 empleados vinculados una media de 419 euros más al año en los casos en que cobren 14 pagas. De este modo, la negociación colectiva deja atrás las restricciones que impuso la gran crisis económica que estalló en octubre de 2007, aunque con algunos matices.

No solo es la mayor subida de sueldos desde 2009, cuando la patronal y los sindicatos acordaron un alza salarial media del 2,16% ?ligeramente por encima de la de este año?, sino que, además, es también la primera vez que se pacta un incremento de las remuneraciones de los empleados superior al 2% desde 2011, esto es, la primera vez en los últimos ocho años. Con todo, tan importante como que las nóminas vuelvan a experimentar un aumento razonable ?en años como 2013 y 2014 no llegó ni al 0,6%? es que sean tantos los trabajadores beneficiados. Esos prácticamente 325.000 asalariados que ya cuentan con nuevos o renovados convenios colectivos son el mayor número de toda la serie histórica ?el Ministerio de Trabajo ofrece datos mensuales desde 2007? durante los diez primeros meses de un año. Incluso son más de los que consiguieron arrancar subidas de sueldos a sus empresas durante los doce meses de cualquier ejercicio anterior. Así pues, los diez primeros meses de 2019 han sido más fructíferos para los trabajadores del Archipiélago en términos de negociación colectiva que los doce meses de cualquiera de los años transcurridos desde 2009, tanto por cantidad ?se ha batido el récord de trabajadores beneficiados cuando aún faltan dos meses para que acabe 2019? como por calidad, ya que la revalorización de las nóminas recupera la cota del 2%.

Lo anterior vale también para las empresas. Son 39.429 los negocios de la Comunidad Autónoma que han firmado esos 119 nuevos convenios colectivos a lo largo de 2019, también la cifra más alta en un año cuando todavía restan noviembre y diciembre.

Pero no todo es positivo. Los números que acaba de publicar el Ministerio que dirige Magdalena Valerio ?ahora en funciones? también revelan una aparente paradoja en la que Canarias no sale bien parada. Por un lado, las Islas son la sexta región del país en que la negociación colectiva ha supuesto mayor subida salarial ?por delante solo están Navarra (2,4%), Baleares (2,21), Galicia (2,14), Cataluña (2,14) y La Rioja (2,09)?; pero, por otro lado, esa buena posición en el ranking no es suficiente para igualar la media nacional. Los sueldos de casi nueve millones de trabajadores españoles crecen este año por convenio una media del 2,29%, frente al 2,07% en el caso de Canarias. Además, hay otro factor que juega en contra de los empleados isleños, que han pactado una jornada media de 1.781 horas anuales, la más alta de España tras Andalucía.

Las negociaciones entre empresarios y sindicatos están siendo este año mucho más fructíferas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que en la de Las Palmas, al menos desde el punto de vista de los trabajadores. Los convenios colectivos suscritos a lo largo de 2019 suponen una revalorización salarial media del 2,07%, pero esta subida no es homogénea. De hecho, 167.760 asalariados de la provincia tinerfeña cobrarán un 2,35% más de media al mes, mientras que los 153.553 de la demarcación de Las Palmas han de conformarse con un aumento medio de un 1,78%. Otros 3.538 trabajadores, sujetos a convenios colectivos de 16 empresas con sedes por toda la región, también se conforman con un 1,78%.

Los salarios crecen más en Tenerife