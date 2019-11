Un momento propicio para actuar como defensores de la excelencia

El Día Mundial de la Calidad se viene celebrando desde su promulgación por la ONU en 1990, con el objetivo de aumentar la conciencia mundial de la importante contribución de crecimiento, prosperidad y sostenibilidad que confiere la calidad en una organización.

Muchas personas y organizaciones utilizan el Día Mundial de la Calidad como una oportunidad para actuar como defensores de la calidad. Desde hace aproximadamente 20 años, esta jornada tiene lugar en el mes de noviembre, en torno a la Semana Europea de la Calidad, que es organizada por la European Organization for Quality (EOQ) desde el año 1995.

La Semana Europea de la Calidad sirve cada año para centralizar una serie de campañas relacionadas, como es obvio, con la calidad, pero siempre bajo eslóganes diferentes.

Este año el lema es Calidad 4.0, como respuesta global a un cambio de época. Ante la inminente irrupción de la cuarta revolución industrial y de una nueva sociedad, tecnologías disruptivas que cambian las reglas de los mercados y un cliente hiperexigente con nuevos valores, las organizaciones están confusas y el futuro es incierto y volátil?

La calidad 4.0 tiene al cliente, las personas y la sociedad como centro, a la vez que ayuda a impulsar y gobernar la transformación en un mundo en cambio permanente.

En el año 2018, el Día Mundial de la Calidad se celebró entre los días 5 y 11 de noviembre, bajo el lema ¡La calidad es éxito! y, como siempre, se trató de sensibilizar en cuanto a la calidad.

De esta manera, se realizan actividades tanto de promoción como de demostración sobre las ventajas e importancia de implementar un sistema de gestión de la calidad, como herramienta principal para el fomento de la competitividad en toda Europa.

En este contexto, el Día Mundial de la Calidad se celebra siempre el segundo jueves del mes de noviembre. En España el encargado de organizar el Día Mundial de la Calidad es la Asociación Española para la Calidad (AEC).

La AEC tiene como premisa hacer de la jornada un día de encuentro integrador para aquellos que disponen de la calidad como disciplina y, a la vez, como herramienta para mejorar la competitividad y la prosperidad tanto en empresas como países.

¿Qué podemos encontrar en el Día Mundial de la Calidad? A líderes empresariales y profesionales catalogados como de primer nivel, cuyos modelos de gestión de calidad son absolutamente exitosos dentro de sus sectores y que, además, tiene dos características comunes: Se reconocen como líderes ocultos. Estos es, forman parte de empresas, instituciones u organismos que de manera totalmente desapercibida, y bajo la insignia de la discreción, generan un impacto realmente importante sobre la sociedad en general.

Además, son considerados referentes en cuanto a la transformación y éxito que han tenido sus organizaciones. También se les denomina como héroes de la calidad. De manera paralela, todos ellos tienen en común que sus modelos exitosos están basados en la calidad, como premisa para incluir modernidad y sostenibilidad, sin olvidar la perfecta alineación de la calidad con la estrategia y el management como técnica de dirección y gestión de sus empresas.

Por lo tanto, se puede conocer de cerca el valor de la calidad, y su aportación a las empresas desde que simplemente era meras ideas de negocio. Muchas de estas empresas ya corresponden a la segunda o tercera generación, mostrando un crecimiento muy alto y, además, fuera de las fronteras españolas.

Tienen como objeto mostrar sus casos de éxito en diferentes sectores. Así, exponen ante ONG y empresas de sectores como el farmacéutico, salud, mobiliario o alimentación, además de ante representantes de iniciativas para la transformación empresarial o de las que fomentan los startups que causan impacto social.

Pasos a seguir

Contexto: ayudar a las organizaciones a garantizar que entienden las necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas más amplias.

Liderazgo: ayudar a las organizaciones a alinear los valores y la cultura para dar cuenta de estas expectativas.

Gobernanza operativa: facilitar los sistemas de gestión para ayudar a las organizaciones a tomar constantemente las decisiones correctas para los clientes, las partes interesadas y la organización.

Garantía: ayudar a las organizaciones a comprender el rendimiento e identificar los riesgos para la confianza y la reputación.

Mejora empresarial: ayudar a las organizaciones a invertir en las mejoras adecuadas para mejorar el rendimiento y la confianza.

Control de calidad: En Japón, noviembre ha sido designado Mes de la Calidad desde 1959. Las actividades se organizan para fomentar una mayor conciencia de la calidad y una mayor difusión de las actividades de control de calidad.

Líderes ocultos: forman parte de empresas, instituciones u organismos que de manera totalmente desapercibida, y bajo la insignia de la discreción, generan un impacto realmente importante sobre la sociedad en general. Son considerados referentes en cuanto a la transformación y éxito en sus organizaciones.

Crear confianza

Profesión. En 2017, miles de personas y organizaciones de todo el mundo organizaron actividades relacionadas con el tema del liderazgo cotidiano. Honrar la profesión de calidad era el foco de ese año, bajo el lema Calidad: Una Cuestión de Confianza.

¿Cómo los profesionales de la calidad crean confianza? La profesión de calidad desempeña un papel único para garantizar que la confianza de las partes interesadas se gane y se mantenga.

La calidad no cuesta. No es un regalo, pero es gratuita. Lo que cuesta dinero son las cosas que no tienen calidad, todas las acciones que resultan de no hacer bien las cosas a la primera.

Redes sociales. Para celebrar juntos ese día, compartiendo los logros de las organizaciones y de los equipos de trabajo se debe utilizar la etiqueta #WQD19.