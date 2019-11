Ashotel teme un alza de los precios tras la compra de Air Europa

La compra de Air Europa por parte de Iberia no ha sido bien acogida por los hoteleros. La patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, ha amenazado con personarse ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para tener acceso "de primera mano" a los informes que se emitan al respecto, así como a acudir ante las instituciones comunitarias garantes de la libertad de mercado.

"Nuestra conectividad como islas es fundamental, y tenemos que estar atentos", indicó ayer el presidente de la asociación, Jorge Marichal, quien ve serios riesgos en la operación. "Se puede dar una subida de precios y también pérdida de frecuencias y rotaciones", advirtió el dirigente empresarial, quien recordó que esta situación se produce en un momento delicado para las conexiones aéreas de la región, marcado por el desplome de Thomas Cook.

Según los hoteleros tinerfeños, la noticia de la compra de Air Europa "no es, a priori, positiva para Canarias". "Que un 72% del mercado nacional de aviación quede en manos de un único operador no puede ser una buena noticia para un territorio insular como el nuestro, en el que no hay alternativa de transporte", argumentó Marichal.

"Al menos se trata de una situación de abuso de posición dominante", afirmó el presidente de los empresarios turísticos de Santa Cruz de Tenerife al ser preguntado por la posibilidad de que la operación dé lugar a un monopolio en el mercado nacional del transporte aéreo. Por ello, Ashotel estudia actuar directamente ante las autoridades que supervisan y regulan la competencia. "Es necesario salvaguardar los intereses de Canarias", apuntó Marichal.

El incremento de los precios de los billetes aéreos puede, a juicio de Ashotel, diluir los efectos de la bonificación del 75% en los desplazamientos de los residentes entre el Archipiélago y el resto del territorio nacional. La adquisición de Air Europa por el grupo IAG, a través de su filial Iberia, tiene como objetivo declarado promover que el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez se convierta en un hub -centro de conexiones- en el espacio europeo. La patronal hotelera entiende que esto supone un obstáculo a la aspiración de Canarias de establecer la llamada quinta libertad aérea en los aeropuertos de las Islas -el derecho de descargar pasajeros y mercancía de vuelos entre dos países-, con la que también quiere ejercer el papel de punto de enlace entre América, Europa y África. Esas expectativas están ahora, según Marichal, "más lejos que nunca".

La adquisición de la aerolínea de Globalia fue anunciada el lunes y se llevará a cabo el segundo semestre de 2020, siempre y cuando sea aprobada por los órganos de competencia, tanto nacionales como europeos. Precisamente, en diciembre de 2017 Bruselas autorizó con condiciones que Lufthansa comprara la filial LGW de Air Berlin ante el riesgo de que se produjera una situación de monopolio. La aerolínea tuvo que comprometerse a que en el aeropuerto de Düsseldorf sus slots, es decir, sus derechos de despegue y aterrizaje, no crecieran más de un 1% para que así sus competidores siguieran controlando el 50%.

Los sindicatos mayoritarios españoles UGT y CCOO exigirán que se garanticen los puestos de trabajo tanto en Air Europa como en Iberia. Desde CCOO explicaron a Europa Press que, ante las incertidumbres que generan operaciones como esta, van a pedir garantías de empleo y formar parte del proceso de integración.

Otro de los aspectos que preocupa al sindicato es que se han quedado fuera de la compra los negocios de handling y mantenimiento de Air Europa. "De momento, nos han trasladado que se mantienen los dos negocios con la cartera de clientes igual", ha detallado el secretario general del Sector Aéreo y Servicios Turísticos de FSC-CCOO, Jon Herrera. "Nos genera una incertidumbre que nos va a hacer estar especialmente vigilantes en ese sentido", ha recalcado, Herrera.

Por su parte, el secretario federal de UGT Sector Aéreo, José Manuel Pérez, destacó a Europa Press que ambas compañías han garantizado que se mantendrán todos los puestos de trabajo, así como las previsiones de crecimiento, rutas e incorporación de nuevos aviones.