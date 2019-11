La Justicia absuelve a Jesuman en el caso de los supermercados Cerca

La Justicia ha absuelto a Comercial Jesuman de las acusaciones de estafa agravada y falsedad documental por las que fue encausada en el caso de los supermercados Cerca. La firma alimentaria, que da trabajo a casi 1.800 personas, figuraba entre los acusados tras fracasar el proyecto de los establecimientos Cerca, marca con la que los dueños de Jesuman querían dar el salto a Gran Canaria. Cerca echó el cierre en 2008 sin saldar todas las deudas con sus acreedores, lo que dio origen al procedimiento penal que la Audiencia Provincial de Las Palmas sentenció a mediados de junio. El tribunal colegiado condenó a tres de los cuatro dueños de Jesuman a penas de prisión, pero no a la sociedad anónima, que no es penalmente responsable de nada de lo sucedido, un extremo que la Audiencia Provincial ha tenido que aclarar en un reciente auto tras su omisión en el texto original de la sentencia.

El auto aclaratorio de la resolución judicial que no es firme y que, por tanto, puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo expone que "no cabe hablar" de responsabilidad penal en lo tocante a Comercial Jesuman. Es más, la sala segunda del tribunal que preside Pilar Parejo Pablos ordena que se incluya en el fallo un nuevo párrafo en el que conste que Jesuman queda absuelta de todos los delitos de los que venía siendo acusada. El auto, que aclara y complementa así la sentencia del 18 de junio un pronunciamiento para el que ejerció de ponente la magistrada María del Pilar Verástegui Hernández, fue notificado a las partes hace solo días, concretamente el pasado 25 de octubre. Su relevancia es alta porque delimita claramente las responsabilidades de cada acusado, separando las actuaciones de los condenados de lo que concierne a Comercial Jesuman como entidad propia. En definitiva, la trayectoria del gigante de la industria alimentaria queda sin mancha alguna por lo ocurrido con los supermercados Cerca.

Así pues, con el auto aclaratorio de la Audiencia Provincial de Las Palmas, este gigante de la distribución y la industria alimentaria local cierra sin mácula un capítulo que en los últimos años había ensombrecido su trayectoria y sus aportaciones a la sociedad canaria (su política de responsabilidad social corporativa, por ejemplo, se remonta a 1992, cuando muchas empresas de las Islas aún estaban en pañales en este ámbito). No en vano, el tribunal colegiado resolvió la causa por los supermercados Cerca con condenas por estafa a tres de los cuatro acusados, que eran a su vez dos de los dueños de Jesuman y el hijo de uno de ellos, sobrino del otro. Los dos hermanos fueron condenados a cuatro años de prisión, y el hijo y sobrino respectivo que era el administrador de Cerca, a tres años, seis meses y un día de cárcel. El cuarto acusado, un tercer hermano, quedó libre de cargos, como también la sociedad anónima, que no tuvo responsabilidad penal alguna en lo ocurrido ni, por tanto, cometió ningún delito, tal como corrobora el reciente auto al que ha tenido acceso este diario.

Los tres condenados tienen o han tenido que abonar casi cinco millones de euros a las empresas afectadas por el final de la actividad de la cadena de supermercados Cerca, que dejó deudas a una serie de acreedores que dieron lugar a las denuncias y el proceso judicial.

Más de medio siglo de vida e innovación

Hay que recordar que Jesuman no es una empresa más dentro del tejido productivo regional. Ni mucho menos. Propietaria de la cadena de hipermercados Tu Trébol, de la red de supermercados Tu Alteza y también de los establecimientos La Hucha, esta empresa familiar es la primera firma del sector de la distribución de la provincia de Santa Cruz de Tenerife por volumen de facturación. No solo emplea a, exactamente, 1.763 trabajadores, sino que ocho de cada diez en realidad incluso más, casi un 85% son fijos. Son dos datos que dan una idea del peso que Comercial Jesuman tiene dentro de la economía canaria, más concretamente de la demarcación occidental, donde desarrolla su actividad y donde dio sus primeros pasos hace ahora 54 años. De hecho, la empresa tinerfeña fue pionera en la introducción en el Archipiélago de la venta cash and carry, el cómpralo y llévatelo hoy tan habitual para los consumidores de la Comunidad Autónoma y que Jesuman importó en la década de los setenta del siglo pasado. Además, su nombre está ligado a la implantación, allá en 1991, del primer hipermercado de la isla de Tenerife, varios años antes de que empresarios franceses hicieran lo propio. Y un hito más reciente en la trayectoria de la sociedad anónima es el de la puesta en funcionamiento, en 2006, del primer almacén totalmente robotizado en el sector de la distribución, un avance de especial relevancia en un tejido productivo que, como el canario, no precisamente se destaca por sus aportaciones a la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i).