La aerolínea Jet2 anuncia que abre una base en Tenerife Sur para el invierno

Ángel Víctor Torres aventura en la feria de Londres un cierre de año con 15 millones de turistas

La primera jornada de la World Travel Market ha servido para constatar que el daño causado por la abrupta salida del mercado del turoperador Thomas Cook es limitado. De manera paulatina, la conectividad perdida se va recuperando, sobre todo de la mano de Jet2, aerolínea británica que ayer anunció la apertura esta misma semana de una base en el aeropuerto de Tenerife Sur. En la medida en que los visitantes puedan seguir volando a las Islas, los hoteleros tendrán las camas ocupadas y no tendrán que bajar los precios para poder venderlas a los operadores turísticos.

Para entender por qué son buenas noticias caídas de entre el 4% y el 11% -dependiendo de la calidad del producto ofertado- en las cantidades que se pactan en los contratos es necesario poner en contexto las relaciones comerciales. "La caída del mercado es general y real", señaló el director comercial de Grupo Lopesan, José Alba. Desde noviembre del año pasado, las cifras de llegada de visitantes al Archipiélago caen. En realidad regresan a los niveles, y aún continúan por encima, de los que había antes de que la Primavera Árabe dejara el camino completamente expedito a los empresarios canarios para que hicieran de cada día un particular agosto.

Si a ese retorno de la competencia se suman el brexit, por la distorsión que introduce y la devaluación de la libra que genera; la desaceleración de la economía alemana, y la quiebra de un gigante como Thomas Cook, la calidad de los contactos mantenidos por los sectores público y privado canarios con los turoperadores ralla el notable alto.

"No se están produciendo peticiones de ofertas", señaló Carlos Gimeno, director de Expansión de THe Hoteles. De esa manera explicó que no están recibiendo presiones, lo que, según afirmó Mario Romero Mur, consejero delegado de Mur Hotels permite ser "optimistas. El turismo es un valor refugio como lo es el oro a la economía", añadió.

Canarias desembarcó ayer en Londres con el objetivo de recuperar las plazas perdidas por la desaparición de Thomas Cook. En buena parte, esos deberes estaban hechos, pero faltaba dar un pasito más. "Tenemos que ser capaces de consolidar la remontada tras la salida de escena de Thomas Cook", explicó la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo.

También van por barrios, por islas en este caso, las penas provocadas por la quiebra del gigante de la turoperación el pasado 23 de septiembre, a las puertas de inicio de la temporada de invierno. Antonio Morales, presidente de Gran Canaria recordó que no es precisamente esta Isla la más perjudicada. Por ello celebró que la pasada semana se cerrara la compra de la división nórdica de Thomas Cook por parte del magnate noruego Petter Stordalen y dos fondos de inversión.

Recuperación de 6.000 plazas

Según las cuentas de Morales, "se perdieron 13.000 plazas aéreas" de las que "se han recuperado 6.000. A ver si podemos incrementar ese número en estos días de feria", apostilló. ¿De qué manera? Por ejemplo en la que anunció la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla. Steve Heapy, CEO de Jet2, le dio a conocer que la compañía aérea británica abrirá esta misma semana una base en el aeropuerto de Tenerife Sur. De momento con un solo avión para ver cómo funciona la experiencia durante el invierno, pero la apuesta de la compañía es clara.

Desde el momento en que se conoció la quiebra de Thomas Cook, Heapy apostó por incrementar las plazas que tenían programadas para esta temporada de invierno en sus conexiones con el Archipiélago. Hace no muchos años, en plena eclosión de Ryanair, Jet2 era un actor claramente secundario, hoy es capital. Cuenta con quince aviones nuevos, lo que le ha permitido ocupar una parte importante del hueco dejado por el turoperador británico. De los 132 vuelos de media que ofertaba para volar a las Islas, ha pasado a 168 en la temporada en curso, un crecimiento que llega hasta las 200.000 en plazas. De cara al verano, eleva esos números desde los 153 vuelos semanales hasta los 175, 131.000 asientos más hasta alcanzar el millón.

Con estas mejoras que van apareciendo para aclarar el oscuro panorama al que se enfrentaba la principal actividad económica de Canarias, el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, aseguró que se podrán alcanzar "los quince millones de visitantes a final de año, por lo que será el tercer ejercicio en el que más turistas lleguen". Ahora bien, entre los empresarios se apuesta por huir de los grandes volúmenes genéricos para centrarse en la estancia media de quienes llegan y la evolución de los precios. Muchos turistas, poco tiempo no es la fórmula recalcaron.

El precio, ahora que toca hacer ajustes después de subirlo sin prácticamente contestación durante los años pasados, está directamente relacionado con el esfuerzo inversor que se ha realizado durante esa época de bonanza. "Mucho por parte de los empresarios y ninguno desde lo público", recalcó Romero Mur en torno al mal estado en que se encuentran parte de los espacios de algunos de los principales municipios turísticos de las Islas.

Lo que hasta el momento no faltan son ganas por viajar al Archipiélago. "Hemos podido comprobar la confianza que existe en el destino", aseguró la ministra de Turismo, Reyes Maroto, tras su encuentro con los mandatarios canarios en el pabellón de Canarias. Esta celebró que se incremente el gasto turístico de los británicos que eligen Canarias.

Sin embargo, que los británicos sigan queriendo descansar en Canarias no significa que nada haya cambiado. La sombra del brexit les hace ser precavidos, por lo que han aparcado su tradicional práctica de las reservas tempranas en favor "del último momento", detalló José Alba. El propio director comercial de Grupo Lopesan destacó la importancia que tiene el mercado británico a la hora de "desestacionalizar" la actividad alojativa en las Islas. Si los nórdicos son claramente de invierno y los peninsulares, de verano, contar con la clientela de Reino Unido, dada a viajar durante todo el año, se revela capital.

El gran operativo

Desde la ABTA, su director de Destinos y Sostenibilidad, Nikki White, dio gran importancia al operativo dispuesto por el Gobierno de España y la Embajada del Reino Unido con el fin de rescatar a los turistas que quedaron atrapados cuando Thomas Cook cayó definitivamente. En su opinión, esa rápida respuesta ha generado un plus de confianza entre los potenciales clientes.

Él mismo aseguró que el mercado de los paquetes vacacionales está viviendo una segunda juventud en contra de los que se opina. Según expuso, gran cantidad de jóvenes se decantan en los últimos meses por esta modalidad por incluir un seguro que les garantiza la devolución del dinero en caso de que las circunstancias les impidan viajar. En esa línea, la amenaza del brexit y el desconocimiento sobre cómo afectará a la libre circulación de personas opera a favor. También la quiebra de Thomas Cook ha animado a unos cuantos viajeros a refugiarse en modalidades más conservadoras a la hora de contratar aviones y hoteles.

Lopesan cierra 65 reuniones en la WTM

La agenda de Lopesan Hotel Group en la World Travel Market de Londres suma hasta 65 reuniones con los principales turoperadores, OTAs, proveedores online y medios de comunicación del mercado británico, alemán, nórdico, estadounidense y canadiense. El objetivo fijado por la compañía consiste en fortalecer e incrementar los acuerdos que actualmente mantiene con sus principales socios en Europa y América y concretar alianzas que permitan completar el volumen de negocio liberado tras la quiebra de Thomas Cook. La feria de Londres es el escaparate ideal para que Lopesan Hotel Group establezca nuevos contactos que propicien el aumento de reservas de cara al verano, por ello se ha elegido como reclamo una impactante foto aérea del Lopesan Costa Bávaro, inaugurado en mayo Playa Bavaro, República Dominicana