Canarias aspira a mantener la cifra de visitantes británicos de 2018

La capacidad aérea se reduce en 270.000 plazas

Canarias se ha propuesto recordar a los británicos que siempre ha sido "su destino favorito" para sus vacaciones, una condición que pretende mantener "pase lo que pase". Lo que pasará es, por supuesto, el brexit, que inevitablemente acarreará complicaciones para el negocio turístico de las Islas. La Consejería de Turismo del Gobierno regional pretende rebajar los efectos negativos de la salida del Reino Unido de la UE a través de acciones promocionales que insisten en los lazos que unen ambos territorios. Su inicio coincidirá con la celebración de la World Travel Market (WTM) de Londres, se extenderá durante los dos próximos meses y se dirigirá tanto a los clientes tradicionales del Archipiélago como, en especial, a los que se interesen por destinos competidores.

La nueva prórroga, hasta el 31 de enero, del plazo que se ha dado el Reino Unido para abandonar el club comunitario representa "un respiro" para Canarias, que entre tanto intenta mantener el volumen de visitantes de esta procedencia. "Esperamos cerrar 2019 cerca de los 5 millones de turistas británicos del año pasado", afirmó ayer la consejera de Turismo, Yaiza Castilla. De hecho, hasta agosto este mercado incluso había crecido ligeramente -un 0,7%, casi 3.100 personas más-, según datos de Promotur Turismo de Canarias, anteriores, en cualquier caso, a la quiebra de Thomas Cook, que se presenta como el principal riesgo para alcanzar el objetivo. Para la temporada de invierno, el Archipiélago cuenta con 270.000 plazas menos en aviones provenientes del Reino Unido, una cifra que cambia día a día, a medida que se van cerrando acuerdos con operadores y aerolíneas, mientras que la venta de paquetes para esta campaña ha descendido un 3%.

"Las previsiones no son del todo pesimistas. El mercado británico nos sigue queriendo", destacó Castilla, quien compareció junto a la directora-gerente de Promotur, María Méndez, para exponer los detalles de la presencia de Canarias en la WTM, una de las ferias turísticas más importantes del mundo. Allí, los representantes de la Comunidad Autónoma tienen la intención de "intensificar las negociaciones con aerolíneas para conocer sus planes de negocio y su capacidad" y tratar de seguir cubriendo el hueco que ha dejado la caída de Thomas Cook.

"La prórroga del brexit nos da mucho margen para acordar medidas más específicas de las que pudiéramos estar arbitrando hasta ahora", señaló la consejera, que recordó que, de haberse producido en la fecha prevista, la salida del Reino Unido ya hubiera sido un hecho durante la WTM. Castilla celebró, además, la continuidad de la filial nórdica del turoperador británico, Ving, en la que ha desembarcado un grupo controlado por el magnate hotelero noruego Petter Stordalen.

40 portales de viajes

La novedad que plantea la Consejería para esta edición de la World Travel Market es, precisamente, la puesta en marcha de la campaña en 40 portales de viajes y 250 medios digitales del país, entre ellos los principales periódicos, que enviará mensajes a los usuarios interesados en las Islas y también a "los que busquen otros destinos competidores de sol y playa" y con la que espera superar los 32,6 millones de impactos, apuntó Méndez. Esta iniciativa promocional se suma a las reuniones que la delegación canaria mantendrá con profesionales del sector durante la celebración de la feria -del 4 al 6 de noviembre- e insistirá en los vínculos que unen los dos territorios desde hace siglos, plasmados en mensajes que hacen referencia al origen británico de palabras y expresiones usadas en el Archipiélago o a la visita a la región de ingleses insignes. Whatever happens, friends will be friends (pase lo que pase, los amigos seguirán siendo amigos) es el lema que, apelando al factor emocional, preside la campaña, que pinta la bandera del Reino Unido -la Union Jack- con los colores de la enseña canaria.

El pabellón con el que acude Canarias a la WTM ocupa una superficie de 800 metros cuadrados y en él trabajarán 350 profesionales. Incluye espacios para cada una de las islas, pero bajo el principio de la "unidad de acción" -agregó Méndez-, así como dependencias para reuniones.