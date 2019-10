JTI lanza al mercado español su nuevo cigarrillo electrónico

Japan Tobacco International (JTI), uno de los líderes mundiales en la producción de tabaco y que tiene en Tenerife su mayor planta de producción de cigarrillos de España, lanza al mercado español su nuevo cigarrillo electrónico Logic Compact. La multinacional tabaquera ha decidido zambullirse en este segmento después de que la marca ya esté presente en 19 mercados, entre los que se encuentran EE UU, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, Canadá, Grecia, Rusia, Bélgica, Chipre, Rumania o Suiza. Estos países, a los que ahora se suma España, representan el 79% del negocio global de cigarrillos electrónicos. La compañía presentó ayer en la capital grancanaria su apuesta por el mercado de los vapeadores.?

El responsable de Productos de Nueva Generación de JTI para España,?Portugal y?Andorra,?Antonio Pietrantuono, explicó las razones que ha llevado a la tabaquera a sumergirse en este segmento. Una cuestión de números y tendencias. En 2018 ya había 18 millones de vapeadores, una cifra que podría alcanzar los 100 millones en 2025. Pietrantuono expuso que el crecimiento del 50% que experimenta año tras año este segmento justifica la entrada de JTI en el mercado. La industria creció un 240% el pasado ejercicio con un valor de 23.000 millones de dólares -más de 20.695 millones de euros-. En cinco años, la compañía estima que este volumen puede alcanzar los 95.000 millones de dólares -unos 85.500 millones de euros-.

La multinacional tabaquera arrancó este año con Logic en 19 mercados, pero estima estar presente al cierre del mismo en una treintena, entre los que se incluye España. El responsable de Productos de Nueva Generación de JTI para España,?Portugal y?Andorra subrayó que la multinacional "entra para liderar y ser una referencia de la categoría". Japan Tobacco International cuenta con centros de investigación de mercado, de investigación y desarrollo (I + D) o de calidad que contribuyen en este objetivo. Pietrantuono también aprovechó la ocasión para poner en valor el seguimiento que hace la compañía desde el mismo lanzamiento del artículo.?"Aunque saquemos un producto, hay evolución y tenemos que seguirla", apuntó.

La apuesta de JTI por este segmento no es nueva, sino que viene de atrás. No en vano, la multinacional adquirió en 2014 E-Lites, el líder de cigarrillos electrónicos en?Reino Unido o Irlanda. Al año siguiente la tabaquera se hizo con la marca Ploom y Logic Inc, la compañía que lidera el sector del vapeo en cápsulas en la costa Este de EEUU. En los años 2016 y 2017 fue cuando se produjo, asimismo, el lanzamiento de Logic Pro en varios países de Europa y de Ploom Tech en Japón. A todo lo anterior se suma, a su vez, la salida al mercado de Logic Compact en agosto en Reino?Unido.

El nuevo dispositivo, que aterrizará en el mercado español a partir del próximo lunes, estará disponible en tres colores -azul, gris y rosa-, justo el mismo número de opciones de sabores que ofrece el líquido de recarga -tabaco, mentol y bayas y menta-. La compañía también destacó en el acto de presentación una de las principales características de este producto. Al no producirse combustión, su consumo no libera humo, cenizas, ni olor a humo.

En 2017, la multinacional decidió concentrar toda su producción de cigarritos de Europa en Canarias, donde emplea a más de 300 personas.?No en vano, la tabaquera abastece desde las Islas a una decena de mercados, entre los que se encuentran Suecia, Portugal y?Francia. Fue en 2018 cuando la compañía abrió una nueva planta en sus instalaciones tinerfeñas. En las obras de ampliación, JTI invirtió más de 50 millones para la adquisición de maquinaria y tecnología punta.