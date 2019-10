Turismo Lanzarote se reunirá con nueve de los diez primeros operadores británicos durante la WTM

La Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote) se reunirá durante la World Travel Market 2019 de Londres con nueve de los diez primeros operadores turísticos que conforman el ranking turístico de Reino Unido, según ha informado el Cabildo.

De esta manera, el objetivo es amortiguar el impacto producido tras la quiebra del Thomas Cook y recuperar las plazas dejadas por el histórico touroperador británico.

Por ello, la SPEL-Turismo Lanzarote se encuentra estos días intensificando los preparativos y cerrando los últimos flecos de la agenda con la que partirán a Londres, uno de cuyos objetivos se centrará en suscribir y reforzar acuerdos promocionales con los más importantes operadores de Reino Unido: TUI RU; Jet2holidays; On the Beach; We Love Holidays; British Airways; Expedia Group; easyJet; Last Minute y Travel Republic.

La presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, ha afirmado que "esta importante cita turística en Londres es clave de cara a la estrategia promocional de nuestra isla para mantener la fortaleza del sector turístico sin renunciar al mantenimiento de los puestos de trabajo y a los criterios de calidad".

Por su parte, entre enero y agosto de este año, llegaron a Lanzarote un total de 947.360 turistas británicos, casi un 5% más que en el mismo periodo de 2018, frente al 0,8% de incremento que registró este mercado en la media del Archipiélago.

El consejero de Promoción Turística, Ángel Vázquez, ha apuntado que "el objetivo se centra en recuperar las plazas dejadas por Thomas Cook, seguir atrayendo la afluencia turística a la isla y continuar con la estrategia emprendida de priorizar la calidad frente a la cantidad, con la que se está logrando mejorar paulatinamente los indicadores de gasto en destino, a través de la diversificación de experiencias y productos turísticos, una estrategia que está dando buenos resultados".

En total, la Institución ha explicado que se prevé una ronda de más de una veintena reuniones con destacados touroperadores, compañías aéreas y agentes de viaje, concentradas durante dos días consecutivos durante la WTM.

Además de los operadores anteriormente citados, el equipo del Ente insular de promoción tendrá como interlocutores también al escocés Barrhead Travel o el irlandés Sunway, así como operadores de primer nivel de otros mercados emisores, entre los que se encuentran el grupo francés Thalasso nº1-Ôvoyages, el alemán Alltours o el polaco Itaka.

Se celebrarán asimismo reuniones con touroperadores de Holanda, otro de los mercados afectados por la desaparición de Thomas Cook y el quinto en importancia a nivel emisor para la isla, por lo que Turismo Lanzarote trabajará en orden a minimizar el daño causado.