¡Que se van las viejas!

De algunas ya no hay tantas como antaño, pero a cambio aparecen otras nuevas. El cambio climático revoluciona la pesca canaria con el desplazamiento de unas especies y la aparición de otras. Una de cal y otra de arena. El océano, que ocupa el 71% de la superficie de la Tierra, integra un todo en el que es difícil prever cuál va a ser el impacto del calentamiento global y la consiguiente mudanza de bancos de peces. El sector pesquero del Archipiélago se enfrenta al reto de adaptarse a los efectos que la crisis medioambiental les pone en frente. Pero es necesario una respuesta rápida. El tiempo acucia.

Son varios los factores que ejercen presión. Los expertos advierten que es innegable el proceso de acidificación de los océanos, una circunstancia que modifica, poco a poco, la vida que late en ellos. Un reciente informe de las Naciones Unidas (ONU) apunta, además, a que el nivel del mar podría subir más de un metro de aquí al año 2100 si se mantiene el actual aumento de las temperaturas. Y a todo lo anterior se añade que las aguas canarias han experimentado una subida de entre 0,25 y 0,5 grados centígrados cada década en los últimos 40 años. Los pescadores, cada vez que zarpan, ya palpan las consecuencias de estos cambios: "Es una realidad que ya está aquí".

"El cambio climático es un fenómeno complejo que estamos empezando a comprender", sostiene el profesor de Biología Marina de la Universidad de La Laguna (ULL), José Carlos Hernández, que indica que pueden existir aspectos positivos y negativos cuando una especie desplaza a otra. La nueva puede tener interés pesquero y ser depredadora de otras más dañinas o acabar, por contra, con el alimento de algunas de las especies más representativas y emblemáticas de la gastronomía isleña, como la vieja (Sparisoma cretense). Con el aumento de las temperaturas, hay ejemplares que emprenden nuevas rutas hacia aguas más templadas -como el machuelo (sardinella maderensis)- y otras, con apetencias tropicales, que se asientan y multiplican en las Islas -como la catalufa (Heteropriacanthus cruentatus)-. Este intercambio de peces provoca que los pescadores tengan que adaptar su quehacer diario a nuevas capturas, algo que también afecta, por ende, al pescado fresco que se sirve en las mesas.

En el grupo de especies que huyen hacia aguas más templadas se encuentran, además del machuelo, las brecas (Pagellus erythrinus), las cabrillas (Serranus atricauda) o el verrugato (Umbrina cirrosa). Hernández sostiene que estos desplazamientos se sustentan principalmente en observaciones. "La ciencia tiene que avanzar", esgrime, al tiempo que defiende que "debería existir" un proyecto o subvención directa para estudiar en profundidad lo que ya se empieza a observar. El profesor e investigador demanda más apoyo de las administraciones públicas en esta materia para, entre otras cuestiones, instalar un mayor número de sensores de temperatura y ejecutar un mejor seguimiento de las comunidades que llegan y de las que están desapareciendo. "Es una realidad inminente", subraya el portavoz de la Cooperativa grancanaria de Pescadores de San Cristóbal, Jesús Bethencourt, que indica que la chopa (Spondyliosoma cantharus) es otra de las especies que cada vez frecuentan menos las aguas de las Islas.

Y es que la tropicalización de la fauna marina del Archipiélago es un hecho. En este fenómeno hay que diferenciar aquellas especies que llegan "por su propia aleta" de las que arriban a través de buques o plataformas. Entre los primeros se encuentran el gallo aplomado u oceánico (Canthidermis sufflamen) y el peto (Acanthocybium solandri), ambos recursos pesqueros de importancia. Las dos especies comenzaron en El Hierro su periplo en la región, donde las aguas siempre han sido más cálidas. Los primeros registros de pesca del gallo aplomado se remontan a 1998 en la isla del meridiano, pero ya es fácil encontrarlo por las demás islas. También causa un efecto positivo en los fondos marinos, pues se come el erizo de lima (Diadema antillarum), uno de los principales causantes del empobrecimiento por despoblación de los fondos rocosos, los llamados blanquizales. El peto, como la catalufa, son especies de interés comercial cada vez más comunes en Fuerteventura y Lanzarote.

El ejemplo del caboso chino

El caboso chino (Gobius paganellus Linnaeus) es otro ejemplo. Llegó hace tiempo a las Islas y ya ha echado raíces en todos los ecosistemas marinos de las Islas. Ha desplazado, incluso, a otras especies, como el Gobius niger o el Gobius paganellus, que si bien no han desaparecido, se han visto relegadas. Más ocasional es el Caranx lugubris, especie de jurel que ya se deja ver por los fondos canarios. También han entrado en escena el gallo azul (Aluterus scriptus) o el pez trompeta (Aulostomus strigosus), sin ningún tipo de interés comercial. Hernández expone que a estos peces se suman otros, que pueden tener un atractivo para el buceo, como son el tiburón toro y el tiburón ballena.

Y si estos vienen nadando hasta el Archipiélago, hay otras que llegan de la mano de plataformas y buques que parten de zonas tropicales. Se trata de los peces cirujanos, los peces mariposa y de comunidades de góbidos, blénidos y fulas. Algunas -principalmente los blénidos- se adaptan al ecosistema canario, más favorable a ellos con la subida de temperaturas, y otros se quedan más próximas a las plataformas, como los peces cirujanos que tiene apetencias parecidas a la vieja. Es decir, comen lo mismo y pueden llegar a desplazarlas, según advierte el profesor de Biología Marina.

La subida progresiva de grados centígrados de las aguas canarias hace que la llegada de nuevas especies, que encuentran en el mar tropicalizado de la región un buen refugio, sea "algo desbordante". El director general de Pesca del Ejecutivo regional, Carmelo Dorta, es claro y conciso. "El cambio climático ya está aquí. Está condicionando las pesquerías canarias de una manera que se puede percibir y se constata día a día. El tamboril o pez globo (Lagocephalus lagocephalus) es otra de las especies que, recalca, "ha entrado con fuerza". La alta concentración de este pez se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los pescadores isleños, pues no solo está prohibida su venta por su alta toxicidad, sino que además rompe el nailon de las cañas y destroza las nasas. Hernández sostiene, no obstante, que la llegada de estos ejemplares no se puede relacionar con el cambio climático. "Seguramente tendrá que ver con este tipo de fenómenos, pero no se ha demostrado del todo", aduce.

Una prioridad de Canarias

El Ejecutivo regional se ha marcado la lucha contra la crisis medioambiental como un prioridad y en el proyecto de ley de los presupuestos autonómicos, aprobado esta misma semana por el Consejo de Gobierno, se incluye una partida específica de seis millones para la lucha contra el cambio climático. Dorta asegura, además, que el Gobierno que tiene la intención de establecer, a lo largo de la legislatura, algún protocolo en los puntos de primera venta para las especies exóticas, más allá del que ya hay establecido para frenar la ciguatoxina que da lugar a la ciguatera.

El sector pesquero mantiene que la crisis medioambiental provoca "gravísimos desajustes en la pesca". No solo porque éstas emprenden nuevas rutas y llegan otras nuevas, sino también por la subida del nivel del mar. El portavoz de la Cooperativa de Pescadores de San Cristóbal explica que la problemática no se centra tanto en lo que se puede o no pescar, sino en el parámetro distancia-profundidad a la que pueden faenar. Como el nivel del mar ha subido, argumenta, es necesaria una nueva barometría para ajustar la realidad a las nuevas variables y evitar que se produzcan sanciones.

Expansión de la ciguatera

Otro de los fenómenos ligados a la crisis medioambiental es la ciguatera, una intoxicación alimentaria que ocasiona graves problemas gastrointestinales. Un artículo suscrito por varios investigadores del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y publicado en el último número en la revista de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos Okeanos, recoge que se han confirmado un total de 19 brotes desde 2004.?Estas intoxicaciones han estado ligadas, en cualquier caso, a pesca deportiva o venta local no controlada. Desde 2009 existe un protocolo por el que se toman muestras de los pescados que pueden estar contaminados para verificar que no supongan un riesgo para la salud.

La causa de esta enfermedad parte de varias especies de microalgas bentónicas del género Gambierdiscus, presentes en aguas canarias, que al multiplicarse producen una toxina (ciguatoxina), que se acumula a través de la cadena trófica. El incremento de las temperaturas del océano es uno de los factores que contribuye a la expansión de la ciguatera a zonas templadas y puede llegar a constituir un grave problema. Las especies consideradas de riesgo en la actualidad son el medregal (Seriola spp.), el peto, el pejerrey (Pomatomus saltatrix), el abade (Mycteroperca fusca), el mero (Epinephelus spp.), el picudo (Makaira nigricans) y el pez espada (Xiphias glaudius).

El estudio realizado por Fernando?Real, Natalia García Álvarez, Julián?Sánchez Henao,?Freddy Silva Segent, María Ramos Sosa, Daniel Padilla y?Antonio Fernández apunta a que en algunas regiones del mundo, que carecen de sistemas alternativos de control, se ha llegado, incluso, a prohibir el consumo del pescado. El trabajo concluye que a medio plazo el Archipiélago debe acostumbrarse a la presencia y expansión de esas toxinas, por lo que "es razonable pensar" que aumentará el número de especies afectadas por dicha enfermedad.