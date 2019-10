Una norma fitosanitaria "bloquea" las mercancías en los puertos de Canarias

Los embalajes y soportes de madera utilizados para el transporte de mercancías por vía marítima son considerados un vector de plagas que exige la adopción de medidas preventivas. Una norma internacional establece que estos elementos sean sometidos a un tratamiento de calor y secado para reducir los riesgos, aunque durante sus más de treinta años de vigencia no había sido aplicada en Canarias. Hasta ahora. El pasado miércoles finalizó el aplazamiento que había concedido el Ministerio de Agricultura al Gobierno regional, de modo que los palés que llegan a los puertos del Archipiélago sean objeto de este protocolo. La primera consecuencia de esta novedad es, según la Asociación de Supermercados Islas Canarias (Asuican), la acumulación de mercancías en las instalaciones portuarias ante la falta de medios para ejecutar las medidas previstas en la norma.

El presidente de Asuican, Alonso Fernández, advierte del riesgo no solo de "pérdidas económicas" para los importadores -entre otras cosas porque algunas mercancías son perecederas-, sino también de desabastecimiento. "A partir del lunes puede notarse la escasez de productos", pronostica el dirigente empresarial. La falta de salida de las mercancías llegadas hasta el viernes y que no han podido ser despachadas, sumada a las que entren durante el fin de semana -días en los que no trabajan los servicios de aduanas-, justifica ese pesimismo.

La normativa NIMF15, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1987, no rige para los envíos entre países miembros de la Unión Europea. En Canarias, aunque a efectos sanitarias es considerada país tercero, tampoco se aplicaba hasta que el Gobierno español decidió hacerlo a través de una orden aprobada en octubre de 2018. Los empresarios pidieron al anterior Ejecutivo autonómico a instar un aplazamiento al Estado, que lo otorgó por un periodo de seis meses. La CEOE y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) han solicitado al nuevo Gobierno autonómico que pida una nueva prórroga que todavía tiene que aceptarse. El problema no parece el sentido de la contestación -Fernández supone que será positiva-, sino cuánto tarde en tramitarse, porque entre tanto seguirá agravándose la situación. Los importadores advierten que el bloqueo de los puertos del Archipiélago está empezando a provocar, a su vez, que no se permita la salida desde la Península de contenedores con destino a Canarias.

"No entendemos cómo una medida que afecta así a Canarias se haya puesto en marcha sin consultar a las partes afectadas ni establecer ningún criterio de acción", señala el presidente de Asuican, quien recuerda que el Ministerio solo ha abordado el asunto con el sector de la agricultura. Por ello, y al mismo tiempo que la segunda prórroga, los empresarios isleños han reclamado la constitución de una mesa técnica para planificar el desarrollo de estos controles. "Es cuestión de voluntad política", opina Fernández.