Por las pensiones de hoy... y mañana

La lucha de los pensionistas continúa. El colectivo no se resigna a que su situación dependa de decisiones políticas coyunturales y demanda medidas estables que garanticen el derecho a cobrar una prestación suficiente, si fuera necesario a través de una reforma de la Constitución. Lo hacen por ellos pero, sobre todo, por quienes hoy son jóvenes y no encuentran una respuesta clara a la pregunta de si tendrán una pensión digna y no solo de mera subsistencia. Esta llamada a la población aún en edad laboral para que se una a su causa estuvo muy presente ayer en la manifestación que alrededor de dos centenares de personas -mayores, la mayoría de ellos- protagonizaron por las calles de Santa Cruz de Tenerife, una de las que recorrieron las calles de diferentes ciudades españolas, con el epicentro en la gran marcha de Madrid. "Hoy por mí, mañana por ti", coreaban los manifestantes.

"No se trata tanto de las pensiones actuales, que tenemos más o menos garantizadas, sino de las del futuro", destacó Luis Serichol, uno de los portavoces de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, minutos antes de que los congregados en la plaza Weyler de la capital tinerfeña iniciaran el recorrido que los llevaría hasta el exterior del Parlamento regional, con una parada en la sede de la Subdelegación del Gobierno en la provincia. Aunque no era, ni mucho menos, la primera movilización de un colectivo que ha estado muy activo desde que, en 2011, se aprobara la primera reforma legal en esta materia, los participantes tenían la sensación de que esta puede ser "determinante" para que sus aspiraciones "se tomen en serio de una vez".

Los objetivos de los pensionistas se resumen en una aspiración -pensiones dignas- y se concretan en diferentes reivindicaciones. Una de ellas es la de que las pensiones se liguen a la evolución del índice de precios al consumo (IPC). Así se ha hecho, de forma excepcional, en 2018 y 2019, y también se hará, según los compromisos del Gobierno en funciones, el próximo año, pero sobre futuras subidas se cierne la vigencia del índice de revalorización de las pensiones (IRP) y del factor de sostenibilidad, que condicionan la cuantía de las prestaciones a la situación financiera de la Seguridad Social y la esperanza de vida.

La asociación de pensionistas reclama que las decisiones que en los últimos ejercicios han permitido que las pensiones suban conforme a la inflación "se plasmen en leyes" y así reparar el "deterioro" que, a su juicio, han supuesto las reformas de 2011 y 2013. De hecho, su objetivo es blindarlas en la Constitución, donde ya figuran, mediante su inclusión entre los derechos fundamentales del título primero.

"No nos quedamos ahí, advirtió Serichol, que adujo también razones económicas para reforzar las prestaciones. Recuerda el portavoz de la plataforma que España es "la cuarta economía europea" y que está en condiciones de afrontar una mejora de las pensiones más bajas hasta situarlas, "al menos", al nivel del salario mínimo o en los 1.084 euros que propone la Carta Social Europea. La inversión también debe estar destinada, apuntó, a cerrar la "vergonzosa brecha de género" en esta materia, que lleva a las mujeres a percibir aproximadamente un 37% menos que los hombres. Pero la capacidad económica está lastrada, según los pensionistas, por las deficiencias de un sistema fiscal que "no recauda lo suficiente" debido a que "las grandes compañías, la banca y las grandes fortunas no pagan en función de lo que ganan".

La derogación de las reformas de las pensiones, la defensa del sistema público y de los derechos sociales y laborales, la eliminación del copago farmacéutico y el alza de la pensión mínima estuvieron presentes en las pancartas y carteles que portaban los manifestantes. En las consignas que gritaban se alternaban las invocaciones a la participación -el clásico No nos mires, únete-, las advertencias de que el combate del colectivo no se detendrá -Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden- y las críticas a las instituciones -Que recorten sus pensiones diputados y borbones-, especialmente a las puertas de la Subdelegación del Gobierno y el Parlamento de Canarias, donde representantes de la asociación registraron escritos con sus demandas.

A la marcha se sumaron algunas personas todavía en edad laboral, conscientes de que la lucha de hoy puede ser la garantía de los derechos del futuro. "Si no defendemos las pensiones ahora, no las tendremos en el futuro", señalaba una de ellas, Blanca Gálvez, convencida de la necesidad de blindar las prestaciones en la Carta Magna "para que no se vuelvan a cambiar".

En el colectivo de mayores, la palmera Monserrat Conde valoraba el tesón de la plataforma que ha organizado las movilizaciones, "la única que se ha mantenido en el tiempo". Dos tocayos -Manuel Díaz- acudieron juntos para expresar su malestar por el "engaño" de los políticos y alertar del riesgo que experimentan las pensiones de los jóvenes. Julián Ayala, miembro de la asociación, resaltaba la necesidad de una ley que asegure las prestaciones, mientras que José Gutiérrez enviaba un mensaje a quienes piensan que las protestas tienen fecha de caducidad: "No nos vamos a rendir".

Dos de cada diez mayores, en riesgo de pobreza

Canarias se sitúa como la tercera comunidad con mayor pobreza entre las personas mayores de 65 años con un 22,9%. Son datos de los indicadores Habits Big Data, construidos por la consultora AIS Group basándose en la información del INE. El estudio incluye cerca de 1.800 indicadores que recogen información sociodemográfica y económica de las familias españolas y de las características específicas de cada una de las diferentes zonas del territorio.

Las dos provincias registran ligeras diferencias en este aspecto. Los tinerfeños tienen la menor tasa de población en riesgo de pobreza, con un 22,8%%, mientras que en la provincia de Las Palmas el índice alcanza el 23%. El riesgo de pobreza de las personas mayores de las Islas supera en más de siete puntos el que presenta el colectivo en el conjunto del país, para los que se sitúa en el 15,6%.

"La erradicación de la pobreza es el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas; sin embargo, la población en riesgo de pobreza en España supera el 21% si consideramos el total de los habitantes", explica Agustí Amorós, director de desarrollo de negocio de AIS. La situación de los menores es la más acuciante, con un 26% de ellos en riesgo. En cuanto a los mayores, se aprecian sensibles diferencias en función de la residencia. Así, mientras en País Vasco y Navarra la tasa es del 6,3% y del 6,5%, respectivamente, en Extremadura supera el 28%.