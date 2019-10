Miles de pensionistas se manifiestan ante el Congreso por unas pensiones dignas

Miles de pensionistas han llegado al Congreso de los Diputados, en una manifestación con la que pretenden exigir al nuevo Gobierno que salga de las próximas elecciones que revalorice las pensiones con el IPC real por ley y que eleve la pensión mínima hasta 1.080 euros.



Cerca de 115 autobuses han llegado con pensionistas procedentes de toda España, que se unen así a las columnas de decenas de pensionistas que ayer culminaron su marcha a pie desde Rota (Cádiz) y Bilbao para visivilizar sus reivindicaciones.



La protesta, encabezada por una decena de pensionistas en silla de ruedas y con muletas, ha arrancado desde la Puerta del Sol y al frente de la misma figura una gran pancarta en la que se puede leer "Gobierne quien gobierne las pensiones públicas se defienden".



El portavoz de la coordinadora estatal por el sistema público de pensiones, Tiano Sandoval, ha explicado a los medios de comunicación que a su llegada al Congreso registrarán un documento de reivindicaciones para defender pensiones públicas "dignas, justas y suficientes".





Si se puede,Si se puede.Pensionistas hartos e indignados de las mentiras del Sr Sanchez camino del Congreso.BASTA https://t.co/1ozR6G6riA UN PASO ATRAS,ni reformas ni recortes.SANCHEZ CUMPLE O VETE YA.#NorteSurMadrid16O #PENSIONISTASaMADRID16O @pensionazo_no pic.twitter.com/17v7qxacTM — Coordinadora de Pensionistas Madrid (@Coorpenmadrid) October 16, 2019

Además, ha adelantado que no cesarán en su lucha por la derogación de la reforma de las pensiones de 2011 y de 2013, por lo que se volverán a manifestar en distintas autonomías el próximo 16 de diciembre."No aceptamos el 0,9 % de subida de las pensiones. Solo aceptamos IPC real", ha afirmado otra de las portavoces de la coordinadora, Conchita Rivera.Con pancartas que señalan, varias mareas de pensionistas piden también acabar con la desigualdad de género en salarios y pensiones, subir la pensión que corresponda por viudedad y que la jubilación anticipada con 40 años cotizados no se penalice.La marcha ha transcurrido en un ambiente festivo y los pensionistas corean "la lucha es el único camino, cueste lo que cueste", al tiempo que ondean banderas de Euskadi, Cataluña , Aragón, Asturias, Andalucía o Madrid, entre otras.gritan algunos manifestantes, mientras otros afirman enfadados que seguirán luchando para que se derogue el factor de sostenibilidad aprobado por el PP y ligado a la esperanza de vida., portavoz nacional de la coordinadora Coespe, ha destacado que "seguirán en las plazas gobierne quien gobierne", e incide en que este movimiento "lucha para las nuevas generaciones, porque estamos en la calle por nuestros hijos y por nuestros nietos. No por nosotros".Los pensionistas también reivindican mejoras en las pensiones por incapacidad y viudedad, así como para erradicar la pobreza energética que viven los mayores.