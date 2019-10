Maroto alienta a las Islas a reducir su dependencia de la turoperación

Abre la puerta a nuevas medidas para ganar conectividad

La ruina de Thomas Cook no es un hecho aislado, sino la antesala de próximas crisis en el sector turístico por el declive de la tradicional turoperación. Así que no hay más remedio que prepararse para poder salir indemne del profundo cambio de modelo que ya está en marcha. El paquete turístico ese producto que incluye el vuelo a las Islas, el alojamiento, el transporte local, la comida e incluso las excursiones seguirá existiendo, pero ni mucho menos tendrá el peso que aún hoy tiene cuando cualquiera puede hacerse su propio paquete por Internet sin necesidad de ir a una sucursal de TUI o de Jet2. En definitiva, Canarias debe reducir considerablemente su dependencia de los grandes turoperadores, alertó ayer la ministra Reyes Maroto, y debe hacerlo cuanto antes, porque las "nuevas crisis" del modelo de la turoperación "ya se vislumbran".

La titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo, ahora en funciones, se reunió ayer en la sede del Parlamento regional con Ángel Víctor Torres, la consejera Yaiza Castilla, los presidentes de los cabildos insulares y representantes de la patronal y de los sindicatos para exponerles de primera mano el plan de choque del Gobierno central contra la crisis en que ha desembocado la quiebra de Thomas Cook. Tras una reunión que el presidente de la Cámara autonómica, Gustavo Matos, calificó de "histórica", Reyes Maroto recordó que el Archipiélago todavía es "muy dependiente" de los turoperadores, algo que corroboran los últimos datos oficiales. De los poco más de 13,5 millones de turistas que el año pasado visitaron la Comunidad Autónoma excluidos los menores de 16 años, cerca de 7,9 millones habían adquirido un paquete turístico en sus países de origen, es decir, casi un 58%. En otras palabras: prácticamente seis de cada diez visitantes que reciben las Islas dependen de que el turoperador de turno los suba al avión, los traiga a Canarias, los lleve al hotel y les organice las excursiones, y precisamente por eso la quiebra de la multinacional de origen británico ha despertado tanta preocupación. En consecuencia, hay que "reforzarse" y "estar preparados", exhortó la ministra, que en esta línea destacó las medidas que incluye el plan de choque justamente para que las empresas canarias ganen autonomía y necesiten cada vez menos a los turoperadores. Citó aquí el apoyo financiero para proyectos de mejora de la competitividad o la estrategia de destinos turísticos inteligentes, medidas que han pasado algo desapercibidas frente a las más urgentes pero que son claves para el futuro a medio y largo plazo del sector que genera casi el 40% del PIB regional.

Maroto, que hizo hincapié en la "unidad de acción" con que se ha afrontado la crisis abierta por Thomas Cook, explicó que ya se ha recuperado el 74% de las plazas aéreas que estaban acordadas con la firma británica cuando se fue a pique el 22 de septiembre. Eso a nivel nacional, porque en Canarias se ha rescatado el 91%, según adelantó el lunes la consejera Castilla. En consecuencia, la representante del Gobierno central argumentó que la rebaja de tasas aéreas aprobada por AENA ya está dando buenos resultados, de ahí que rechazara las críticas de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), cuyo vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda, calificó la medida de "brindis al sol".

Lo cierto es que también la patronal hotelera del Archipiélago considera insuficiente la rebaja de la tarifa de pasajero y reclama que el gestor de los aeropuertos bonifique el cien por cien de las tasas para nuevos vuelos. Al respecto, Maroto dijo que se va a monitorizar la repercusión de la bonificación de la tarifa de pasajero, para "tomar medidas adicionales" que permitan ganar conectividad si esta fuera insuficiente.

Además, la ministra en funciones confirmó, tal como adelantó este diario, que la alemana TUI líder de la turoperación mundial ya está negociando con AENA nuevos slots franjas de tiempo para el aterrizaje y despegue que le permitan incrementar sus vuelos a las Islas. "Algo hemos hecho bien", subrayó en respuesta a Exceltur.

La responsable de las áreas de Industria, Comercio y Turismo también avanzó la disponibilidad del Gobierno para que no solo se bonifiquen las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos fijos-discontinuos, una medida del plan de choque de la que Canarias, reconoció, "se beneficia poco".

Maroto, que explicó que el Ministerio de Justicia sigue estudiando si es o no conveniente que el Estado se persone en vía judicial contra Thomas Cook como en su día hizo en el caso de Viajes Marsans avanzó que el sitio web de su Departamento tiene desde ayer un banner en el que basta con hacer clic para tener acceso a toda la información relacionada con la debacle del turoperador. El Ministerio alojará en este enlace también información de utilidad para particulares y empresas afectadas, como las vías para recurrir o los pasos a dar.

Exceltur y el Ministerio discrepan sobre el 'brexit'

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) y el Ministerio que dirige Reyes Maroto evidenciaron ayer que sus datos sobre el impacto del brexit en el turismo nacional, en general, y canario, en particular, no reflejan exactamente lo mismo. Desde la organización turística aseguran que el brexit, o más bien la posibilidad del brexit, ya que este aún no se ha materializado y está por ver cuándo lo hará, supuso en la recién temporada veraniega una pérdida de ingresos de un 7,2% para la economía regional. Es más, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, avisó de que si finalmente se produjera una salida traumática del Reino Unido de la Unión Europea, lo que se ha bautizado como brexit duro, la pérdida hasta el 31 de diciembre del próximo año para el sector turístico nacional superaría los 1.400 millones de euros. En cambio, la ministra Maroto aseguró en la rueda de prensa posterior a la reunión con Ángel Víctor Torres, Yaiza Castilla, los presidentes de cabildos y los agentes del sector que la caída del turismo británico se ha suavizado en relación con el año pasado, lo que evidencia que el Ministerio, subrayó, "está haciendo su trabajo". La representante del Gobierno central afirmó, además, que sea cual sea el escenario en el Reino Unido, España estará lista. "Nos pilla preparados", enfatizó.

Exceltur y el Ministerio discrepan sobre el 'brexit'