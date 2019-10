Torres arranca a Madrid 15 millones extras contra la crisis turística

La presión que se ha ejercido sobre el Gobierno central ha surtido efecto. Los esfuerzos de los hoteleros y del Ejecutivo canario, con Ángel Víctor Torres a la cabeza, para hacer entender que la quiebra de Thomas Cook es especialmente perjudicial para las Islas han servido para que Madrid acceda a aumentar las ayudas. El Consejo de Ministros aprobará hoy un gasto extraordinario de 15 millones de euros que se destinarán en exclusiva para paliar la crisis turística que ha provocado en el Archipiélago la bancarrota del turoperador británico. Es decir, se trata de una cuantía específica en favor de la Comunidad Autónoma e independiente de los dineros correspondientes a las 13 medidas del plan de choque anunciado la semana pasada. Desde el sector venía reclamándose al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez que prestara especial atención a la situación en Canarias, donde el turismo representa cerca de un 40% del PIB y adonde Thomas Cook trajo el año pasado 2,13 millones de visitantes. "Quince millones de euros es una cantidad importante que puede ayudar mucho al negocio", reconocieron ayer desde la patronal hotelera, donde ahora esperan que Aena bonifique las tasas aéreas de aproximación y aterrizaje.

Fue el mismo Ángel Víctor Torres quien anunció que el Gobierno aprobará hoy el decreto que le permitirá transferir esos 15 millones a la Comunidad Autónoma. "Una magnífica noticia", subrayó el presidente del Ejecutivo regional. El Ministerio de Turismo y la consejería homónima, al frente de la cual está una Yaiza Castilla que ha llegado a desgañitarse para explicar en Madrid la delicadísima coyuntura en que ha quedado la economía canaria tras el crac de la multinacional ?hasta un 6% del PIB era resultado de la actividad de Thomas Cook?, quieren que el dinero contribuya a recuperar las plazas y rutas aéreas que aún están en el aire. De las alrededor de 750.000 plazas que estaban cerradas con el turoperador cuando se produjo su caída, hasta un 58%, esto es, prácticamente seis de cada diez, ya se han recuperado gracias al mercado. Compañías como Jet2.com o Wizz Air han rescatado buena parte de esos asientos, y ahora se trata de incentivar a las aerolíneas para que rescaten también el 40% que falta, o al menos la mayor parte posible. Para ello, los departamentos estatal y autonómico de Turismo firmarán un convenio con medidas específicamente orientadas a captar la atención de las compañías aéreas ?entre las que se incluirán incentivos como los que ofrece en Canarias el Fondo de Desarrollo de Vuelos? y un plan de promoción de las Islas.

El representante de la patronal hotelera Jorge Marichal, presidente de Ashotel, valoró los 15 millones que ha puesto sobre la mesa el Estado para una de las principales demandas del sector: la promoción del destino. No obstante, Marichal hizo hincapié en que los esfuerzos que están haciendo tanto el sector privado como los Gobiernos para paliar las consecuencias de la quiebra de Thomas Cook no los está haciendo AENA. No al menos en la misma medida. Marichal reclamó al ente semipúblico que "de una vez por todas" acceda a bonificar las tasas de aproximación y aterrizaje, que es lo que verdaderamente compensa el riesgo que asumen las aerolíneas al operar una nueva ruta, argumentó.

Por otra parte, el Gobierno central avanzó ayer que aumenta la línea de créditos blandos para las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook de 200 a 500 millones.