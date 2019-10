Juan Luis Jiménez: "El canario tiene la ilusión fiscal de que le sale barato volar, pero no es así"

Juan Luis Jiménez (Guía, 1976) es doctor en Economía, profesor del departamento de Análisis Económico Aplicado de la ULPGC y coautor de varios artículos sobre la bonificación a residentes. Jiménez sostiene en esta entrevista que el descuento del 75% repercute de forma positiva en las aerolíneas y no en los residentes.

¿Son eficientes y adecuadas las ayudas públicas para fomentar el transporte de viajeros?

Depende de cuál sea el objetivo. Cuando hablamos de la eficiencia no hay que olvidarse de que estamos hablando de dinero público. En cualquier caso, creo que el actual sistema de ayudas no es ni eficiente ni adecuado en términos totalmente generales.

Entonces, ¿quién se beneficia de la bonificación del 75%? ¿El residente o las aerolíneas?

El resumen de los análisis que se han hecho es muy sencillo. El subsidio, al igual que en otros muchos sectores, repercute positivamente en las empresas que están operando. Es decir, en las aerolíneas. Ojo, tanto a la empresas que unen Canarias con la Península como a las empresas regionales.

¿Quiere decir que hay una subida artificial de precios?

No estoy diciendo que sea ilegal, pero sí hay una subida artificial de precios. Es básicamente la respuesta a un incentivo que está dando el Estado. Yo, Estado, te doy un dinero para que viajes y la empresa sabe que tú tienes más dinero para poder viajar. Puede subir los precios porque tres cuartas partes del importe no lo estás pagando tú directamente al ser residente. Pero no debemos olvidar que nosotros pagamos todo. Lo que pasa es que una parte va vía impuestos y la otra sale directamente de nuestro bolsillo. Digamos que el residente en Canarias tiene la ilusión fiscal de que le está saliendo barato volar, pero no.

Las aerolíneas sostienen que no hay una subida artificial de precios y que todo pivota sobre la regla de la oferta y la demanda. Es decir, que si no se compra con antelación un billete es normal encontrar precios más altos.

El problema está en que el Estado interviene para incentivar artificialmente esa demanda. Ese incentivo es el subsidio a los residentes. Las aerolíneas tienen razón en que si hay una mayor demanda, el precio va a ser mayor. Inequívocamente. Y eso no es ilegal. Es el resultado propio de cualquier mercado. El problema está, reitero, en que es el Estado el que está llevando a ese incremento de la demanda.

¿Qué medida, a su juicio, sería efectiva?

Vuelvo al punto cero. ¿Qué es lo que pretende la ayuda al transporte? ¿Que viajen más canarios? Si los precios aumentan debido a la existencia de la subvención, que se lo afirmo, está afectando. Los canarios estamos pagando los vuelos en conjunto, me refiero a lo subsidiado más lo no subsidiado, más caro que si no hubiese subsidio. Por otra parte, el aumento de los precios hace que el mercado peninsular se vea afectado. Hay que cuantificarlo, no conozco ningún estudio al respecto, pero me atrevo a decir que está expulsando a consumidores nacionales. Es decir, a turistas peninsulares que podrían venir a Canarias a precios más bajos.

El turismo nacional, sin embargo, es el que amortigua la caída de turistas extranjeros.

Pero podría amortiguarlo aún más. Hay, además, otra cosa añadida de la que no se habla que hay que tener en cuenta. Con el subsidio se benefician los canarios que tienen la posibilidad de viajar. Los que tienen menos recursos no se están beneficiando. Por tanto la ayuda es aún más regresiva.

El ministro en funciones de Fomento, José Luis Ábalos, ha indicado que los billetes, de media, han subido un 20% y que hay picos de hasta el 40%. ¿Qué medidas de control se pueden implementar para que no ocurra esto?

No tengo por qué creerme esa subida del 20% y 40%. Hasta que no muestre los datos no puedo darle validez. Mientras no exista un informe donde yo pueda contrastar que los datos que da están sujetos a una metodología determinada con unos datos determinados, no puedo criticarlo. Los artículos que nosotros tenemos publicados son, hasta donde yo sé, los únicos que existen en los que se aplican una metodología, que no solo tienen en cuenta el volumen de demanda, sino la competencia que existe y otra serie de factores que pueden afectar al precio. El resto de datos no dejan de ser opiniones y nunca he visto informe avalado alguno.

¿Usted tiene una media?

No. No nos sirve ver cuál es la evolución de los precios medios, no son una variable fiable para determinar el efecto de una política. Hay que buscar un grupo de control y otro donde haya subvención. Comparemos las dos, la evolución de los dos y los factores que afectan al precio. Una vez hecho todo eso, ya podemos decir que el cambio ha generado este efecto causal, no casual.

¿Es fácil conseguir los datos?

Llevamos una década pidiendo unos datos a Aviación Civil y recientemente al Consejo de Transparencia y siempre nos lo han negado. Ahora el ministro dice que ha dado los datos a la Universidad Pompeu Fabra y estamos a la espera de si en algún momento podemos solicitarlos, ya que si se lo da a uno se lo tiene que facilitar a todos por transparencia.

En base a los datos que ha podido analizar, ¿cuál cree que es la mejor fórmula para que los isleños tengan una mejor movilidad, teniendo en cuenta que Canarias es un territorio fragmentado y alejado? ¿La bonificación del 75%?

Esa no la es.

¿Las Obligaciones de Servicio Público (OSP)?

Hay diferentes fórmulas que pueden aplicarse. Ninguna es perfecta. Con la calidad de datos que tenemos, lo único que puedo confirmar es que el descuento a residentes no es eficiente. ¿Cuáles son la otras opciones? Hay múltiples. OSP, posible; reducción en el IRPF a todos los canarios, posible; establecimiento de una ayuda limitada, posible. Esto último sería subvencionar equis cantidad y de ahí hacia arriba no. Hay múltiples opciones. ¿Cuál es la mejor? Con los datos que tengo no puedo decirlo. En cualquier caso, se pueden hacer pruebas pilotos. ¿Por qué no?

¿Es partidario de no intervenir en todas las rutas?

Una de las críticas que se suelen hacer en estos mercados es que hay rutas que no necesitan ningún tipo de intervención. La idea general es que cuanto menos intervención, mejor. La segunda idea es, si vas a intervenir, hazlo de la manera menos perjudicial posible. El subsidio es probablemente una de las más perjudiciales que existen por cuanto pervierte el sistema. En uno de los análisis que hicimos a nivel europeo, vimos que siempre que hay un descuento, hay mayores precios. Por tanto, quíteme el descuento.

¿Sería más efectivo que no se discriminase entre residentes y no residentes?

¿Podría mejorar algo el sistema? Es probable. El efecto va a ser relativamente similar, pero que la aerolínea no sepa si la persona que está comprando es residente o no, ayudaría al sistema. Cuanto más información le demos a la aerolínea, mejor para ellas porque mejor podrá jugar sus cartas. Cuanto menos información le demos, peor para ellas y mejor probablemente para el conjunto de la ciudadanía. Pero vuelvo al punto cero. Los subsidios no son el mejor elemento posible.

¿Y establecer un precio máximo, tal y como ha pedido 'Canarios Sin Alas' en alguna ocasión?

El Gobierno no puede fijar los precios máximos, eso es ilegal. Lo que sí puede establecer es cuál es la subvención máxima, que puede ser cero también. Pero un precio máximo no es opción, porque estarían regulando los precios de un mercado que es libre. ¿Por qué los precios son más altos cuando hay más demanda? Porque hay más demanda y pasa en cualquier mercado.

La polémica en torno al 75% de semanas atrás se unió al anuncio de la marcha de Ryanair y a la reciente quiebra de Thomas Cook. ¿Está Canarias ante un problema grave de conectividad?

Puede ser que a corto plazo. No soy la persona que tiene que decirlo, ni estoy en el sector ni conozco cuáles son los movimientos de las empresas. Pero a largo plazo, si es rentable venir a Canarias, alguien entrará y cubrirá el hueco.

¿El Fondo de Desarrollo de Vuelos ha sido efectivo o necesita una modificación?

Nunca hemos analizado eso, pero en cualquier caso, no deja de ser un subsidio a las aerolíneas para que subsistan en una rutas determinadas. Me parece loable, pero el que tiene que evaluar la eficiencia de ese dinero es la Administración Pública.