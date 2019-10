Los hoteleros canarios ven "insuficiente" el plan de choque del Estado contra la quiebra de Thomas Cook

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, Jorge Marichal, ha dicho que el plan de choque diseñado por el Gobierno de España para hacer frente a la quiebra de Thomas Cook es "claramente insuficiente y poco adaptado a la realidad de Canarias".

Marichal cree que aún hay tiempo antes del viernes, fecha en que se aprueba en Consejo de Ministros, por lo que urge a los representantes canarios a "hacer valer en Madrid" la realidad de las Islas, su condición ultraperiférica y su mayor dependencia del transporte aéreo frente a otros destinos afectados.

Sobre la rebaja de tasas aeroportuarias, el presidente de la patronal hotelera tinerfeña explicó que realmente lo que ha hecho AENA es bonificar al pasajero y no a la operativa de vuelo para levantar aviones, es decir, no se quita el coste fijo que representa la tasa por aterrizaje, sino a la variable que está sujeta a la ocupación del avión.

"Lo que necesitamos con urgencia son aviones, los turistas ya los tenemos, quieren venir, nos conocen, pero no tienen cómo", explicó el representante hotelero.

A esta rebaja anunciada se suma la de las tasas de Enaire (las que gravan el uso de la ruta aérea) que se aplicarán a partir del 1 de enero. "Eso en Canarias es absurdo, estamos ya inmersos en nuestra temporada alta, esa medida la necesitamos ya", añadió.

Marichal opina que Aena "debería ser valiente y no lo está siendo", pues "no se puede aplicar la misma vara de medir a Baleares que a Canarias".

"No digo que lo aprobado por la ministra no sea positivo, pero sin duda y a todas luces es insuficiente este impacto es muy potente y lo aprobado no resuelve el problema de fondo que es la conectividad", dijo, y criticó también que esta bonificación al pasajero deja fuera a los españoles, porque no se tienen en cuenta los aeropuertos nacionales, algo que no se entiende, "no se puede discriminar a los pasajeros nacionales frente a internacionales".

En este sentido, el presidente de la patronal hotelera tinerfeña recordó que el documento de tarifas de AENA 2019 ya recoge una bonificación del 20% para Baleares en la temporada entre noviembre y marzo, la temporada baja, una medida que "está muy bien", dijo, pero se pregunta por qué no sucede lo mismo con Canarias entre los meses de abril y septiembre.

Otra de las medidas anunciadas tiene que ver con la partida de 300 millones que integra este plan de choque, de los cuales 200 van destinados a conceder créditos en condiciones ventajosas para aquellas empresas que tengan problemas de tesorería. "Eso está muy bien, sin duda, pero no es ningún regalo realmente, son créditos que se pagarán", indicó Marichal.

En cuanto al empleo en el sector, explicó que la medida dirigida a rebajar cuotas de la Seguridad Social para los fijos discontinuos no es casi aplicable en Canarias.

"Esta es una modalidad contractual apenas usada en estas islas, ya que nuestro destino abre todo el año, no como Baleares, que la temporada es solo de seis meses y sí la usa", apuntó.

Respecto a la medida anunciada para incentivar la promoción, apunta que ese dinero debería venir directamente al Gobierno de Canarias, que es quien sabe en qué mercados se debe hacer esfuerzo, porque "igual se eligen mercados en los que Canarias no tiene nada que hacer o en mercados donde la conocen de sobra".

"No necesitamos decirle a los británicos dónde estamos, porque lo saben perfectamente, lo que interesa es que esos británicos vengan a un precio razonable y que haya aviones que los traigan", insistió.



Medidas del Gobierno canario

Marichal también valoró las medidas anunciadas el viernes por el Gobierno de Canarias en un pleno extraordinario en el Parlamento regional, a saber, el aplazamiento del pago del IGIC y el apoyo económico para trabajadores que se puedan ver afectados.

"Nosotros estamos enfocados en que no haya trabajadores afectados, por eso insistimos en que la clave está en la conectividad, lo venimos diciendo desde el primer día", dijo Marichal, quien valoró que el Ejecutivo haya recuperado, tal y como confirmó la consejera Yaiza Castilla, el 58% de las plazas perdidas.

"Hay que seguir trabajando en esa línea y, para ello, las tasas de AENA deben ir a la operativa del vuelo, es algo evidente", insistió.

Marichal lanzó un mensaje optimista e insistió en que "hay tiempo hasta el viernes" para que los políticos hagan valer su condición específica de "canarios en Madrid". "Es algo que tenemos que estar explicando siempre, a pesar de que nuestro Estatuto lo recoja claramente", señaló.