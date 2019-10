Trump cierra fronteras al vino canario

"Nos echa del mercado", avisa el sector

Donald Trump sigue cerrando las fronteras de los Estados Unidos, tanto a las personas como a muchos de los productos y mercancías que los norteamericanos importan del exterior. Una guerra comercial que está a punto de causar sus primeras víctimas en Canarias. Los bodegueros de las Islas, que hace unos 15 años se lanzaron a conquistar el mercado estadounidense, serán expulsados de facto de la primera economía occidental el próximo día 18. Desde ese momento, los importadores de vinos isleños en Nueva York, Boston o la Florida tendrán que pagar un arancel extra del 25% si quieren seguir consumiendo o vendiendo los caldos del Archipiélago. Es decir, que para una importación de vino canario valorada en 100.000 euros habrá que abonar un impuesto de 25.000 euros solo para que las botellas puedan pasar la aduana. Un arancel casi confiscatorio que amenaza con desterrar de EE UU a los 16 bodegueros de la región que venden a este país. Si la guerra comercial se recrudece podría afectar a otras mercancías de la floreciente relación mercantil entre el país norteamericano y la Comunidad Autónoma.

The U.S. won a $7.5 Billion award from the World Trade Organization against the European Union, who has for many years treated the USA very badly on Trade due to Tariffs, Trade Barriers, and more. This case going on for years, a nice victory!