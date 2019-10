La creación de empleo pisa el freno y vuelve a niveles de 2014

El ritmo de creación de empleo ya acusa el cansancio. El enfriamiento de la economía ya se deja sentir en el mercado laboral canario, que si bien anota datos positivos en cuanto al volumen de afiliación a la Seguridad Social, ya no muestra el mismo brío en su escalada. Canarias cerró septiembre con 815.299 cotizantes, un 2,01% más que un año atrás y la cifra más alta de toda la serie histórica. O, lo que es lo mismo, se contaron en las Islas 16.063 afiliados más que en el mismo mes del pasado ejercicio. Los datos reflejan la inercia positiva que se arrastra de los meses anteriores, pero se trata del incremento más bajo desde febrero de 2014, mes en el que anotó una subida del 1,97%. La ralentización de la generación de puestos de trabajo es generalizada, pues en?España la afiliación subió un 2,44% al sumarse 460.739 altas, cifra más baja desde hace años.

Son numerosos los nubarrones que cercan la marcha de la economía. Las tensas relaciones comerciales entre EEUU y?China, la incertidumbre que siembra el brexit, la posible caída en recesión de la economía germana y, en el caso de Canarias, la inestabilidad de la actividad turística -que aporta más del un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) del?Archipiélago-, tienen una traslación en el mercado de trabajo. Aunque los datos registrados el mes pasado siguen siendo positivos -además del crecimiento en la afiliación, el paro retrocedió un 0,44%-, se percibe ya un cierto estancamiento.

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, advirtió ayer que la coyuntura actual no es favorable para que el empleo siga en aumento. A las "múltiples incertidumbres económicas", se suma, a su juicio, la parálisis de la política con un Gobierno central en funciones que "estrangula" el margen de maniobra de la Administración General del Estado y el de las autonomías "que ya comienzan a tener problemas para poder hacer frente a sus compromisos de pago", según recoge Europa Press. Ante la composición del escenario actual, Sesé insta a "contrarrestar el frenazo de la economía y, con ello, el de la generación de empleo" mediante el refuerzo de los presupuestario en los capítulos de inversión productiva y una política fiscal que estimule el consume y recorte los gatos que deben asumir las empresas, entre otros aspectos.

El repunte de la afiliación, aunque más contenido, se concentra en los servicios.?Este segmento anotó 13.797 altas más que un año atrás hasta alcanzar los 694.390 cotizantes. La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) destaca que a pesar de la aparición de nuevos factores que han sacudido al sector turístico -a la progresiva pérdida de conectividad y a la paulatina bajada en la llegada de turistas se ha sumado la reciente quiebra de Thomas Cook- los datos de empleo muestran que la hostelería registra un aumento interanual de 1.181 puestos de trabajo.

El?Archipiélago, una de las economías españolas más conectadas a los flujos mundiales, en especial a los europeos, acusa tradicionalmente los periodos de desaceleración y recesión antes que el resto. No en vano, en el ritmo de caída del paro también se refleja el frenazo.?En todas las comunidades del país descendió el desempleo, pero fue en Canarias donde lo hizo en menor medida. Frente a la bajada del 0,44% -901 personas dejaron de buscar trabajo-, España anotó un descenso del 3,83% -122.798 ciudadanos menos y 13.907 más (0,45%) si se compara con agosto. Con esa caída en las Islas -que fue del 0,31% si se compara con agosto; 644 parados menos-, el Archipiélago cerró septiembre con 204.529 ciudadanos en busca de empleo. Del total, un 42,39% (86.701) no reciben ningún tipo de prestación. El viceconsejero de Empleo del?Ejecutivo regional,?Gustavo Santana, entiende que estos datos reflejan "una cierta estabilidad". Santana indicó, no obstante, "que hay que continuar impulsando grandes acuerdos con los agentes sociales y económicos para avanzar hacia mayores cotas de calidad en el empleo".

Un repaso a la historia

Si se echa la vista atrás, se tiene que el mes de septiembre de este ejercicio ha sido el mejor desde 2008, cuando engrosaban las listas del paro 180.805 personas. Pero los analistas económicos vigilan con expectación la marcha de la economía. Si se cumplen todos los malos augurios y las economías llegan a entrar de nuevo en recesión, menores niveles de empleo significan menor nivel de renta disponible y, por tanto, menos consumo y merma de los ingresos fiscales.

Por sectores, fue el de servicios el que experimentó un retroceso mayor en el desempleo (1.879), seguido por el de agricultura y la construcción, con 55 y 42 personas menos en las listas que engrosan el paro. En Industria, en cambio, aumentó el desempleo en 50 ciudadanos mientras que 1.276 personas se lanzaron a la búsqueda de un trabajo por primera vez.

Los niveles de contratación también comienzan a mostrar una ralentización de la economía. En el Archipiélago se firmaron durante el mes pasado 76.063 contratos, 0,98% menos que un año antes -751 menos-. Respecto a agosto, sin embargo, este indicador sí muestra un crecimiento del 8,56% -5.999 más que el mes anterior-. Ahora bien, la temporalidad sigue persistiendo. Del total, el 12,33% fueron indefinidos y el 87,67% parciales. Entre los que se firmaron sin fecha de caducidad prevista, que cayeron un 9,04% en un año y aumentaron un 39,36% en un mes, la mitad (45,5%) fueron conversiones de temporales a fijos.