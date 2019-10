La Palma hace un seguimiento "exhaustivo" de la crisis de Thomas Cook y valora que Condor escape a la quiebra

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Turismo, viene realizando un "completo y exhaustivo" seguimiento de la crisis derivada de la quiebra del grupo británico de viajes Thomas Cook a partir de un "diálogo continuo" con el sector turístico de la isla y la propuesta de alternativas.

Así lo han puesto de manifiesto este martes el presidente de la institución insular, Mariano Hernández Zapata y el consejero de Turismo, Raúl Camacho, en el transcurso de una sesión plenaria extraordinaria y urgente solicitada por el grupo de CC en la oposición.

El presidente palmero recordó como el lunes 23 de septiembre, coincidiendo exactamente con el día en el que se produjo la noticia, mantuvo una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, la consejera regional de Turismo, Yaiza Castilla y los presidentes del resto de cabildos.

"Se hacía necesario, desde el minuto uno, hacer un seguimiento puntual de la situación sobrevenida en Canarias implicando a todas las administraciones, y así lo hicimos", ha señalado.

En este mismo sentido se ha pronunciado Raúl Camacho, al señalar que "la comunicación y el análisis de las informaciones, que se sucedieron de forma vertiginosa durante los primeros días tras conocerse la quiebra, fue de carácter permanente desde el primer momento y sigue siéndolo".

Desde la Consejería de Turismo del Cabildo, destaca, "hemos informado en todo momento a todos los agentes implicados, y muy especialmente a las patronales del sector turístico".

Así, ha comentado que el martes ya emitieron una 'newsletter' destinada a las empresas del sector en la que se recogía el enlace web habilitado por Thomas Cook para que las personas afectadas "pudieran consultar la situación en la que quedaban sus paquetes vacacionales".

El consejero de Turismo ha destacado también cómo el Cabildo mantuvo el primer encuentro conjunto con representantes del sector turístico de La Palma el jueves 26 de septiembre y expuso un total de 12 medidas consensuadas, que pasan por incrementar las acciones de promoción turística, redoblar esfuerzos en los distinto mercados con los que trabaja la isla, estudiar el coste cero de las tasas aeroportuarias, búsqueda de aerolíneas que puedan suplir el hueco que deja Thomas Cook y contacto con otros turoperadores interesados en cubrir este tipo de operaciones de viajes, entre otras.

Raúl Camacho ha insistido en que también les ha preocupado la repercusión de la quiebra en el turoperador Neckerman, "que sí que opera directamente con la Isla Bonita trayendo hasta aquí a turistas de mercados importantes y ligados a La Palma desde hace años como el alemán, el holandés, el belga y el escandinavo".



TRANSPARENCIA Y COLABORACIÓN EN EL SECTOR

El titular de Turismo también ha señalado que, debido a la situación presente, el Cabildo centra sus esfuerzos en trabajar en alternativas y medidas que pudieran o debieran activarse ante una eventual crisis en la compañía aérea alemana dependiente de Thomas Cook, Cóndor, hasta el punto que desde el primer momento de la quiebra de Cook, la institución insular se dirigió a la Embajada alemana en España para ponerse a su disposición en caso de que fuera necesaria alguna repatriación.

"Afortunadamente, no hubo ninguna repercusión directa, al menos hasta el pasado viernes. El gobierno alemán anunció la inyección económica de 380 millones de euros a Cóndor para que esta compañía pueda seguir operando", aseguró.

Raúl Camacho concluyó informando de que "el trabajo activo y proactivo de la Consejería insular de Turismo del Cabildo de La Palma no ha cesado, no cesa y no va a cesar ante una situación como ésta, sino todo lo contrario, y en todos los casos, siempre va a continuar bajo las premisas de máxima transparencia, comunicación continua y directa con el sector y búsqueda de alternativas junto a todos los agentes implicados".