Teresa Aguiar: "El exceso de plazas provocó que se confiara hasta el final en Thomas Cook"

Teresa Aguiar, doctora del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la ULPGC, confía en que la quiebra de uno de los turoperadores más importantes del mundo se convierta en "una oportunidad a medio y largo plazo" para el sector en Canarias, que debe optar por la diversificación y la venta directa.

¿Cómo va a afectar la bancarrota de Thomas Cook al sector en las Islas?

A corto plazo, es un problema para la pequeña y mediana empresa, que no puede afrontar los impagos, y también para la temporada de invierno, pues ha cogido por sorpresa a muchos empresarios que tenían reservas con Thomas Cook. Pero a medio y largo plazo, lo considero una oportunidad porque la dependencia de la turoperación ha sido siempre muy alta, con más del 75% en Gran Canaria y del 60% en el Archipiélago. Hay que repartir esa dependencia y no arriesgarse con uno solo, diversificando con turoperadores de otros destinos como el polaco Itaka o el francés Thalasso. Además, las empresas deben fomentar la venta directa a través de sus webs, que muchas veces no son dinámicas, ya que pierden comisiones con intermediarios como Booking.

¿Considera que la turoperación va a desaparecer?

El modelo de negocio actual no es el de Thomas Cook, que existía para un segmento senior, que venía a las Islas y quería un paquete en el que se lo organizaran todo. Pero ahora, la gente se hace su propio viaje:?se busca el avión, el hotel, el coche de alquiler... Muchas agencias de viajes tradicionales han fracasado porque ahora reservamos en las online. El modelo de Thomas Cook es la crónica de una muerte anunciada. Los turistas ahora segmentan sus vacaciones hasta cuatro veces al año, por lo que no van a paquetes fijos. Hace más de 15 años que oigo hablar sobre la importancia de los paquetes dinámicos.

Pero siempre habrá turistas que prefieran que un tercero organice su viaje y les garantice un cierto grado de protección.

Es cierto que estas agencias tienen su nicho de mercado y que muchas empresas delegan en ellas. Además, hay gente que prefiere que ellos les busquen las mejores ofertas y tampoco hay que olvidar que ofrecen el pago a 90 días. De todas formas, lo que tienen que hacer es ofrecer paquetes a medida y desarrollar una estrategia online, algo que, de hecho, muchas ya están haciendo.

Si parecía tan obvio que Thomas Cook iba a quebrar, ¿no ha existido una falta de previsión?

El exceso de oferta alojativa que hay en Canarias provoca que, aunque te avisen de que Thomas Cook va mal, se mantenga la confianza hasta el final porque las empresas tenían que vender las plazas y renovar los paquetes de contratación. No creo que haya que culpar a nadie de falta de previsión y menos al empresariado turístico canario, que está poniendo a la venta el exceso de oferta y creando muchos puestos de trabajo. Quién se imagina que un gigante tan grande como Thomas Cook puede llegar a caer.

¿Qué defectos tendrá que pulir y qué valores deberá potenciar este tejido empresarial?

El marketing digital se podría mejorar muchísimo para que así dependan menos de la intermediación. En cuanto a los valores positivos, además de la creación de empleo, hay que destacar la alta calidad de la infraestructuras. Yo he hecho trabajos de investigación en Finlandia e Inglaterra y he dado clases en Alemania y Holanda, y puedo asegurar que nuestra oferta hotelera es para aplaudirla, es excepcional. Sin embargo, fallamos en la oferta complementaria, tal y como los propios turistas revelan en las encuestas. El sector público tiene que tomar ciertas medidas, entre ellas mejorar el Anexo II de Playa del Inglés, que es una vergüenza.

¿Desarrollan el sector público y el privado una estrategia turística acorde al liderazgo mundial que ostentan las Islas?

Hay que tener en cuenta que Canarias compite con países enteros como Indonesia, Turquía, Egipto o Grecia cuando acude, por ejemplo, a Fitur. Somos unas islas afortunadas que ofrecemos muchos tipos de turismo:?familiar, deportivo, activo, de eventos, LGTBI... Atendemos a muchos segmentos, no solo al sol y playa. Precisamente, ahora estoy luchando para que el Archipiélago se conozca como un destino donde se han consolidado empresas turísticas tan importantes como TUI, RIU, Iberostar, Barceló o Sol Meliá, que exportaron su modelo de negocio desde Canarias a Latinoamérica. En este ámbito, somos un referente mundial.

¿Qué aportan las dos universidades públicas canarias a este relevante sector?

El Tides y la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel-Universidad de La Laguna mantienen una estrecha colaboración. En el caso de la ULPGC, es la única que cuenta con un máster internacional en inglés dedicado a este sector. Los investigadores del Tides la han colocado en el ranking de Shanghai de las cien mejores universidades del mundo, además de que somos el primer instituto en cuanto a productividad científica de Iberoamérica y el cuarto de Europa. Transmitimos una labor de investigación enorme a nuestros alumnos del grado de Turismo, que es el de mayor empleabilidad de la facultad de Economía, Empresa y Turismo. Nuestros graduados obtienen trabajo muy rápido gracias a su formación multidisciplinar.