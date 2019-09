El catamarán tendrá un buque gemelo que se incorporará a la flota a finales del año 2020

El Volcán de Tagoro contará con un buque gemelo que podrá comenzar a navegar para el grupo Armas a finales de 2020 o comienzos de 2021, según avanzó ayer el director comercial de la compañía canaria, Jaime Cabrera, durante una visita al catamarán recién incorporado a su flota. La nueva construcción naval supondrá una inversión similar a la realizada para el Tagoro, en el entorno de los 80 millones de euros.

Cabrera confirmó que el buque será construido en Incat, el mismo astillero australiano que se ha encargado de dar forma al Tagoro, aunque la compañía todavía no ha decidido si navegará bajo la enseña de Armas o la de Trasmediterránea. El nuevo catamarán se incorporará a las rutas que tengan una mayor demanda en cada momento, según explicó Cabrera haciendo mención a determinados momentos pico en el tráfico de pasajeros en los puertos mediterráneos de la Península. "Se vive un boom en el estrecho en vertano; Baleares también se mueve con una mayor cobertura de verano, sobre todo en pasaje", recordó. En cualquier caso, no descartó por completo que el buque realice trayectos por las Islas: "Podría incorporarse a Canarias o no, porque los proyectos con los que contamos ya están cubiertos con la distribución actual, pero esto es algo muy vivo".

Esta no es la única construcción que el grupo marítimo canario tiene en cartera. Otros dos ferris convencionales también se incorporarán a la flota una vez concluya su construcción en astilleros españoles. Serán, según subrayó Cabrera, de mayores dimensiones que el Volcán del Teide, el Volcán de Tinamar o el José María Entrecanales, hasta ahora los barcos más grandes en la flota combinada de Armas y Trasmediterránea.

En total, las dos marcas cuentan con una flota conjunta de 42 buques en la actualidad. Entre ellos también se encuentran el recientemente entregado Villa de Teror -un ferri convencional construido en Galicia que se ya forma parte de la flota de Trasmediterránea- y el Villa de Agaete -antiguo Alborán-, que se incorporará al servicio este otoño para reforzar el puente marítimo entre las dos capitales canarias en coordinación con el Volcán de Tagoro. La presencia de este segundo catamarán en esta ruta permitirá aumentar el número de frecuencias rápidas, aunque el responsable comercial de Armas asegura que no supondrá la desaparición de los trayectos en ferris convencionales: "Los seguiremos manteniendo", insistió.

Cabrera, que definió el proceso de adquisición de Trasmediterránea como "un verdadero máster" por las distintas filosofías empresariales que tenían las dos compañías, hizo hincapié en los avances que ha dado en este sentido la empresa canaria. "Lo estamos organizando por fases, hemos hecho metas volantes", indicó. Entre las integraciones que están siendo realizadas para una mejor operativa, mencionó los sistemas informáticos o la gestión administrativa", dijo.

Tripulación joven

El 'Volcán de Tagoro' tiene a su frente una tripulación joven pero experimentada. Su capitán, Matías Ramos Chinea (segundo por la izquierda en la imagen junto a estas líneas) tiene 30 años, pero lleva ya siete trabajando para la naviera canaria. Sobre este texto, de arriba abajo, aspecto de la zona de pasaje de la clase turista y el barco atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife./ maría pisaca