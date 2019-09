La red de empresas filiales de Thomas Cook se desmorona

Las deudas dieron este lunes jaque mate a Thomas Cook, incapaz de adaptarse a un mercado en el que cualquiera puede comprar su propio paquete turístico para viajar a Canarias sin moverse del sofá. Y ayer, 48 horas después, comenzaron a caer las demás piezas del tablero. Afortunadamente para la economía regional, siguen en pie tanto Thomas Cook Airlines Scandinavia, la aerolínea que trae a las Islas a los clientes nórdicos de la extinta multinacional, como, sobre todo, Condor Flugdienst, que hace lo propio con la mayoría de los alemanes.

Una vez que se certificó la quiebra del turoperador y consecuentemente también la de su principal compañía aérea, Thomas Cook Airlines, la supervivencia de Condor y de su gemela escandinava se tornaba vital, ya que entre las dos representan casi seis de cada diez turistas que el gigante caído trajo el año pasado al Archipiélago. Sin embargo, no han corrido la misma suerte las 29 filiales que ayer anunciaron la suspensión de pagos. Tres de ellas, las tres germanas, son las que más preocupan en las Islas, ya que son parte importante en la comercialización de los paquetes turísticos en Alemania, es decir, son las que ayudan a llenar los aviones de Condor. La buena noticia es que las autoridades germanas no están dispuestas a dejar caer el negocio.

The Financial Times reveló en su edición de ayer que Thomas Cook solamente tenía liquidez para aguantar hasta el 4 de octubre. En estos días debía afrontar una serie de pagos por un montante de prácticamente 457 millones de euros ?incluida ahí la deuda con los hoteleros del Archipiélago? pero apenas contaba con un millón en efectivo y 35 en cuentas bancarias. De modo que tan solo tenía dinero para sufragar un 7,8% de sus pagos más inmediatos. Con las finanzas en un estado tan lamentable, la suspensión de pagos de las filiales británicas se daba por descontada, y a esta se sumó también la de las subsidiarias en Polonia y Bélgica. En total son 26 las empresas afectadas. Desde la misma aerolínea matriz ?la susodicha Thomas Cook Airlines? hasta entidades dedicadas a la contratación de viajes, gestión de las finanzas e incluso vehículos de inversión. Con todo, las filiales cuya caída tendría más repercusión en Canarias no son las ubicadas en el Reino Unido ?donde la bancarrota del gigante de la turoperación y la muerte de su aerolínea las ha dejado sin aviones donde sentar a sus clientes?, sino las que operan en Alemania, esto es, Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH y Bucher Reisen & Oeger Tours GmbH. ¿Por qué? Porque forman parte de la cadena que permite cubrir las plazas aéreas que Condor Flugdienst oferta para viajar al Archipiélago. Hay que recordar que Condor trajo en 2018 a la Comunidad Autónoma a 795.000 turistas alemanes y que hasta el 31 de agosto había desembarcado a otros 575.000, con lo que de seguir esta progresión el número incluso se incrementaría a final de año. Así pues, de quebrar también la división germana de Thomas Cook, Condor se vería afectada en mayor o menor medida.

En cualquier caso, y a diferencia del Reino Unido, Alemania no está dispuesta a dejar caer a su Thomas Cook, lo que con la supervivencia de Condor y de Airlines Scandinavia amortigua el duro golpe que ha recibido el sector turístico canario. La fórmula que al cierre de esta edición estudiaban las autoridades alemanas para dar oxígeno a las tres filiales de la multinacional en quiebra es la misma que ha permitido a Condor seguir operando, esto es, un crédito blando que les inyecte liquidez.

De hecho, y según adelantó Cinco Días, la cuantía del préstamo es prácticamente la misma con que se ha ayudado a Condor: 375 millones por los 380 que se han concedido a la aerolínea. "Las conversaciones mantenidas en los últimos días con inversores privados muestran que las ramas alemanas, con sus marcas Neckermann Reisen, Oeger Tours y Bucher Reisen, tienen futuro", aseguró Thomas Cook GmbH.

En un comunicado, la entidad germana ?que es la que desarrolló en Alemania el modelo de negocio de Thomas Cook para competir con TUI, que a su vez hizo lo propio en el Reino Unido con TUI Travel? explicó que la declaración de insolvencia tiene como objetivo la desvinculación de la matriz británica para seguir operando con independencia. Se trata, en definitiva, de renegociar la deuda con los acreedores, ganar tiempo y evitar el cierre.