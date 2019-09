La interinidad del Gobierno complica el rescate

La interinidad del Gobierno de Pedro Sánchez y la incapacidad mostrada en su día para sacar adelante unos nuevos presupuestos generales del Estado ?España sigue gestionándose con las cuentas que dejaron Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro? complican las medidas "urgentes" que Canarias reclama para paliar las consecuencias de la debacle de Thomas Cook. Así lo reconoció ayer el presidente tras la reunión que mantuvo en Santa Cruz de Tenerife con los alcaldes de las diez localidades que integran la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Ángel Víctor Torres, junto a la consejera Yaiza Castilla, insistió en que "hacen falta informes" de la Intervención General del Estado (IGAE) "para ver si se puede actuar". No en vano, un gobierno en funciones, como ocurre en la actualidad, tiene limitado su margen de actuación, especialmente en lo que tiene que ver con el gasto, ya que no puede comprometer la política presupuestaria del ejecutivo que lo suceda.

El Gobierno de Canarias ha remitido ya al Gabinete estatal un argumentario jurídico que permitiría al Ministerio de Hacienda enviar fondos a las Islas para ayudar al sector turístico. Torres aseguró que no se ha fijado una cuantía exacta, al menos no todavía, y que, en cualquier caso, pretende que las medidas estén ya perfiladas para cuando se reúna la Comisión Interministerial de Turismo, para la que al cierre de esta edición aún no había fecha más allá de la voluntad de que se reúna "lo antes posible". Al margen de la transferencia de fondos desde las arcas estatales, el jefe del Ejecutivo autonómico insistió en la necesidad de que se apruebe una exención o bonificación de las tasas aeroportuarias, para tratar así de ganar vuelos, y de que se busquen "fórmulas" para aumentar las conexiones del Archipiélago con los países emisores de turistas. Además, Torres pide al Gobierno del también socialista Sánchez que "alivie" el coste que suponen para las empresas afectadas por la caída de Thomas Cook las cotizaciones sociales de sus trabajadores.