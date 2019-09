Canarias espera que los afectados por Thomas Cook vuelvan a sus casas en un máximo de 2 semanas

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias espera que los afectados por la quiebra del gigante turístico Thomas Cook en las islas puedan volver a sus hogares en un máximo de dos semanas, según ha avanzado este lunes el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres.

"Esperamos que en dos semanas puedan volver todos", detalló el presidente canario, quien resaltó que se ha puesto un marcha un "plan activo" junto con Aena y en coordinación con la empresa y con el Gobierno británico.

Avanzó que "muchos" vuelos previstos para hoy y suspendidos inicialmente "van a realizarse hoy" mismo, lo que calificó de buena noticia.

Por otra parte, Torres pidió a los turistas afectados que están en los hoteles que "no vayan a los aeropuertos hasta que no tengan un vuelo confirmado", porque hasta que eso ocurra "no van a poder salir".

Eso sí, quiso tranquilizarlos y garantizó que "hay un protocolo" que garantiza que "todos puedan regresar". Torres explicó que esta tarde en su reunión prevista con los Cabildos dará cuenta de las circunstancias de conectividad que aquejarán a las islas por la caída del turoperador.

Eso sí, también dará "alguna buena noticia" como el compromiso de Iberia Express y Vueling de aumentar un 13 por ciento su número de plazas. Por contra, sigue en el aire la situación del eventual cierre de bases en las islas de Ryanair, ante lo que "también" hay medidas que se están y se seguirán "tomando".