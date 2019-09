Las aerolíneas niegan que inflen precios y atribuyen la subida a la alta demanda

Las compañías aéreas niegan pactos de precios entre ellas y que estén subiendo las tarifas desde que entró en vigor el descuento del 75% de los pasajes entre Canarias y la Península. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, responde al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que "si los precios hubiesen subido tanto como dice la demanda caería y, al contrario, lo que ha hecho es incrementarse un 11% entre enero y agosto de este año, por lo que hay algo que no casa".

Gándara mantiene que "Canarias está mejor conectada que nunca con la Península y a precios impensables, lo que ha supuesto que crezca el tráfico y los datos están ahí con más de seis millones de pasajeros en ocho meses y 62 rutas distintas en verano". El también director general de EasyJet en España reitera que las aerolíneas "no fijamos los precios" sino que es la demanda la que va fijando de forma dinámica las tarifas en función del asiento, la hora, el día y, en definitiva, la demanda. De esta forma "cuanta más antelación haya en la compra del billete más barato sale, al igual que pasa en otros sectores".

El presidente de ALA advierte que el sistema se mejoró a raíz de la sanción impuesta en su momento a Air Europa por Fomento por fraude en las subvenciones y que ahora hay un chequeo exhaustivo de las liquidaciones que pasan las aerolíneas a Aviación Civil en tiempo real, se auditan y las compañías reciben los fondos públicos dos o tres meses después, por lo que adelantan el descuento. "Por nuestra parte hay la máxima transparencia posible, nosotros no decidimos cuál es la mejor forma de conceder las subvenciones, nos limitamos a cumplir el marco legal y a colaborar con la Administración", añade Gándara.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, mostró ayer su indignación con las palabras de Ábalos y por ello solicitará una reunión al Ministerio de Fomento para que les informe de qué datos dispone para realizar tales aseveraciones. "Habría que preguntarle al ministro si los habitantes de Canarias o Baleares no tenemos los mismos derechos que el resto de los españoles cuando también pagamos de nuestros bolsillos el agujero de las autopistas de peaje o las obras del AVE".

Franquis descarta cambios

Menos de 24 horas después de la intervención de Ábalos en el Congreso, el Ministerio de Fomento necesitó aclarar las palabras y explicaciones del ministro en relación con el descuento del 75%. La confusión creada con la puesta en marcha de varias medidas para conocer los efectos del aumento de la subvención, y entre ellas cotejar los datos fiscales de los viajeros que más uso hacen del descuento, hizo saltar las alarmas sobre la posibilidad de que el Estado se estuviera planteando vincular la aplicación de la subvención al nivel de renta de los viajeros que vuelen a la Península, lo que ayer fue descartado por boca del consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno canario, Sebastián Franquis, tras hablar con el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Pedro Saura.

Según explicó Franquis, el Ministerio no contempla "en ningún caso" cuestionar o revisar el actual descuento a residentes, asegurando que todos los informes que está elaborando tienen como finalidad conocer la evolución de las tarifas como consecuencia del incremento de la subvención, garantizar que todas las compañías aéreas cumplen con la normativa sobre competencia y que no hay prácticas abusivas ni pactos tarifarios entre ellas, así como tener la mayor información posible sobre el tipo de viajero que se beneficia de los descuentos. "No está en cuestión el actual sistema de ayudas aunque alguna fuerza política ha intentado sacar de contexto las explicaciones del ministro", afirmó el consejero, en referencia a la interpretación que ha hecho CC de la respuesta dada por Ábalos a Oramas en el Congreso.

En la misma línea se pronunció el portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Canarias "no va a permitir" que se reduzca el descuento del 75% "con independencia de lo que ocurra con los estudios" que lleva a cabo el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento puede hacer "todas las peticiones que quiera" sobre el funcionamiento de las bonificaciones y el Gobierno canario "no puede enfadarse por ello" pero, en ningún caso, se pone en cuestión el descuento al ser un derecho adquirido por los canarios y estar en la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Los nacionalistas canarios reaccionaron ayer con virulencia ante las manifestaciones del ministro de Fomento. El exconsejero de Transportes y presidente del grupo parlamentario de CC, Pablo Rodríguez, tildó de "preocupante" que Fomento sugiera vincular la renta al descuento y criticó que el observatorio de precios que tiene el departamento ministerial nunca haya hecho públicos sus datos sobre la evolución de los precios de los billetes aéreos pese a la insistencia del Gobierno anterior.

"Esto demuestra que siempre hay que estar luchando por los derechos de los canarios", advirtió Rodríguez Valido, que tildó de "indignante" que el ministro haga más hincapié sobre los residentes que sobre las compañías aéreas. De esta forma recordó que desde Canarias nunca se ha puesto en cuestión el AVE o la red de autopistas, por lo que "no vamos a permitir que se pongan dudas sobre nuestra autopista para viajar".

Nueva Canarias (NC) arremetió ayer contra el Ministerio de Fomento y su titular, José Luis Ábalos. El presidente de la formación y vicepresidente del Ejecutivo regional, Román Rodríguez, advirtió de que su partido no admitirá "ni un paso atrás" en la bonificación del 75% en los billetes de avión para residentes, porque se trata de un derecho amparado por el nuevo REF. Los nacionalistas fueron los que negociaron con el anterior Gobierno del PP la inclusión de la nueva bonificación en los presupuestos estatales de 2018, al igual que hicieron en 2017 con el descuento para viajar entre islas. Rodríguez vuelve a exigir a Ábalos que "respete y cumpla" la ley presupuestaria para controlar la evolución de las tarifas y emplaza a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que sancione a las empresas infractoras, si verifica que se han producido prácticas de coordinación comercial en materia de precios y subidas artificiales por parte de las aerolíneas. "El 75% es un derecho reconocido, irrenunciable y para siempre" de los canarios, remarca el vicepresidente del Ejecutivo regional, que sostiene que esa bonificación "no tiene efectos perversos". A su juicio, lo que puede generar perversidades "es el incumplimiento de las leyes y la laxitud" de la Administración pública en sus funciones de control de las prácticas comerciales, algo que critica pese a ser socio del PSOE en Canarias.

Román Rodríguez arremete contra Ábalos