El Gobierno canario "impedirá" que se reduzca el descuento del 75% a residentes

El Gobierno de Canarias "impedirá" que se reduzca la bonificación de los billetes de residente del 75 %, ha afirmado este jueves su portavoz, Julio Pérez, quien se ha mostrado en contra de la posibilidad de que se restrinjan las mejoras establecidas en los últimos ejercicios.

Estas declaraciones se producen después de el Ministerio de Fomento haya encargo un informe a la Universidad Pompeu Fabra sobre cómo están funcionando las bonificaciones a los billetes aéreos para los residentes en las islas y quiénes se benefician de ellas.

El portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha insistido en que el Ejecutivo canario "no va a permitir" que se reduzca el descuento del 75% "con independencia de lo que ocurra con los estudios" que lleva a cabo el Ministerio de Fomento.

"No vamos a permitir que se reduzca (la bonificación del 75%) porque hay rumores o estimaciones", ha manifestado Pérez, quien, no obstante, ha señalado que el Ministerio de Fomento puede hacer "todas las peticiones que quiera" sobre el funcionamiento de las bonificaciones y que el Gobierno canario no puede enfadarse por ello.

Si lo que se pretende es restringir las mejoras establecidas, ha continuado, el Gobierno de Canarias "no aceptará un debate sobre la reducción de los porcentajes establecidos en estos momentos" en las islas, donde en sus aeropuertos a las 10 de la mañana cualquier día de trabajo hay personas de todo tipo de rentas, ha agregado.

Además, Julio Pérez ha admitido que los usuarios, entre los que ha dicho que se encuentra, tienen "con frecuencia" la impresión de que los precios de los billetes han subido, a pesar de que las compañías aéreas lo nieguen.

Ha detallado que hay "otros componentes en la polémica", como ha precisado que es "el aprovechamiento de personas de rentas elevadas de bonificaciones", lo cual ha indicado que es "otro tema que hay que estudiar".

El portavoz ha puesto como ejemplo la guagua o el metro de Madrid, transportes "que valen igual para todo el mundo", con independencia de su renta y nadie se pone "en la puerta" para saber "cuánto ganan" sus pasajeros.

Ha comentado que desconoce la existencia de servicios que se presten en función de la renta, quien ha indicado que "a lo mejor" se podría replantear la aplicación de la bonificación del 75% en la primera clase de los aviones.

En su opinión, la diferencia de clases en los aviones está desapareciendo y es "mucho más importante" la colocación de los asientos o el número de maletas que se llevan.

Esta situación revela la complejidad de la situación, ha aseverado Pérez, quien se ha preguntado si funcionaría mejor el mercado "dejado a su entera libertad", como funciona fundamentalmente ahora, o "si es preferible imponer limitaciones" a los precios de los billetes aéreos.

A este respecto, ha admitido que "en estos momentos no tiene respuesta", al tiempo que ha opinado que todas las bonificaciones generan polémica sobre su utilización y eficacia, lo cual le parece "natural" por parte de quien administra los recursos, es decir, el Gobierno central.

Asimismo, el portavoz gubernamental ha indicado que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma las competencias en materia de la competencia leal entre empresas.

Julio Pérez ha precisado que un artículo del Estatuto de Autonomía, que aún no se ha puesto en práctica, recoge que Canarias organizará su propio servicio en defensa de la competencia para vigilar si se cumplen las normas legales, como ya existe en el conjunto de España la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).