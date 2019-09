Competencia da luz verde a la compra de Canary Flash por Just Eat

Competencia da luz verde a la compra de Canary Flash por Just Eat

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) da el visto bueno a la operación de compra de la plataforma Canary Flash (Canary Delivery Company SL). La multinacional Just Eat refuerza así su presencia en Canarias, donde opera desde 2014. Los restaurantes que hasta ahora operaban con la empresa isleña pasarán a formar parte de Just Eat. La plataforma Canary Flash, al igual que Just Eat España, apuesta por el modelo de contratación por cuenta ajena a la hora de ofrecer servicios de reparto a sus restaurantes asociados.

El director general de Just Eat España, Patrik Bergareche, se congratulaba por la operación. "Es una gran oportunidad para consolidar nuestro liderazgo en Canarias e incorporar una excelente oferta de restaurantes para nuestros usuarios. Junto a Canary Flash, estoy convencido que continuaremos ofreciendo la mejor atención a nuestros restaurantes sin perjuicio de poner en riesgo nuestro cumplimiento con la normativa laboral", indica. "Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros usuarios la mayor variedad de comida y alcance geográfico y ayudar a nuestros socios los restaurantes a llegar a más usuarios, dándoles el mejor servicio de la industria", subrayó. Y es que con la compra de Canary Flash, fundada en 2014 por los emprendedores isleños Luis Hernáiz y Vanessa de Blas, Just Eat logra por fin ampliar una oferta que el rápido posicionamiento de los canarios había prácticamente limitado a la comida china y pizzerías". La starup de Hernáiz y De Blas se posicionó casi desde que empezó a funcionar como la primera opción en delivery de algunos de los restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife mejor considerados.

Eso unido al bajo nivel de endeudamiento la convirtieron en un bocado más que apetecible para la multinacional residenciada en Londres desde 2006.

Just Eat continúa así con el proceso de expansión en España que arrancó tres años atrás, cuando se hizo con la que entonces era su más seria competidora, La Nevera Roja.

Just Eat cubre ahora el 95% del territorio nacional, y en su portfolio cuenta con más de 10.000 restaurantes para atender a más de dos millones de clientes.