El abaratamiento de luz y textil alivia la cuesta de septiembre en las Islas

Con el fin del verano y el arranque del curso escolar, el noveno mes del año es, para muchos canarios, uno de los más duros.?El pago del material escolar y el reciente bocado en los ahorros para costear las vacaciones hace que la cuesta de septiembre se vuelva vertiginosa. A esta situación se suma ahora nuevos ingredientes. Caída del turismo, enfriamiento en la creación de empleo o contracción de la inversión y del mercado inmobiliario.?La mayoría de indicadores socioeconómicos apuntan a que el Archipiélago no atraviesa su mejor momento, pero tampoco es el peor. La economía canaria pisa el freno, pero aún resiste los embates. Eso sí, las perspectivas económicas mundiales no invitan al positivismo.?El impacto que puede tener un más que probable brexit duro, la cada vez más cercana recesión económica alemana, la guerra comercial entre EEUU y?China o la debilidad de los países emergentes hacen más alargada la incertidumbre económica que se cierne en el futuro más inmediato.?Hasta que los peores temores cristalicen, o no, y tengan su reflejo en la actividad económica de todos los países, el abaratamiento de la luz, el textil y las hipotecas dan un respiro al bolsillo de los canarios durante la temida cuesta de septiembre.

Luz

Encender la luz en estas fechas es mucho más barato que hace un año.?La escasez de lluvias y viento, junto con el encarecimiento de combustibles fósiles, hizo doce meses atrás que el megavatio en el mercado mayorista de la electricidad (pool) se disparase y se aproximase a su techo. En septiembre del pasado año el precio del megavatio superó los 60 euros y en el actual no rebasa los 40 euros. Hasta julio, la electricidad, gas y otros combustibles, según los datos del IPC recogidos por el?Instituto Canario de Estadística (Istac), acumuló una caída en las Islas del 9,2%.

Cesta de la compra

La cesta de la compra canaria permanece prácticamente invariable. En los siete primeros meses del ejercicio, los alimentos básicos tan solo registraron una caída del 0,1% en el Archipiélago. Los servicios médicos constituyen otro de los gastos que dan un pequeño respiro a los canarios, pues entre enero y julio anotan un retroceso del 0,7%.

Textil

La aprobación en julio de 2012 del real decreto de medidas liberalizadoras del comercio permitió a los comerciantes ofrecer rebajas durante todo el año, por lo que las temporadas de descuentos y ofertas, pese a pervivir, ya no tienen el mismo efecto llamada y significado que antes.?Aun así, los precios de la ropa y del calzado notan las rebajas en la época estival con descensos del 15,3% y 15,6%, respectivamente.

Alquileres

La escalada de precios del alquiler preocupa por el problema habitacional que supone. La regulación de la vivienda vacacional, a quienes muchos apuntan como responsable de la subida de los importes exigidos, es uno de los retos a los que se enfrentan las distintas administraciones para lograr el equilibrio perfecto entre residentes y turistas. En lo que va de año, el alquiler en las Islas acumula un incremento del 0,7%. Otro de los gastos que más duele a los bolsillos es el que se destina a los servicios de telefonía, que también anota, incluso, un alza mayor al arrojar un ritmo de crecimiento del 2,2%.

Hipotecas

El euribor a un año, el indicador más utilizado en España para calcular los créditos hipotecarios, volvió a marcar el mes pasado un mínimo histórico al alcanzar el -0,356%. Y aunque esta caída es una buena noticia para los hipotecados de las Islas, lo cierto es que los canarios son, después de los murcianos, los que menos se benefician de esta rebaja. No en vano, los isleños ahorrarán de media 86,96 euros al año frente a los 121,92 de la media estatal. Los hipotecados de Baleares son los que más se beneficiarán de este descenso, pues dejarán de pagar 197,07 euros cada ejercicio.

Combustibles

Llenar el depósito del coche costaba la última semana de agosto un 4,16% menos que doce años atrás. El precio de un litro de gasolina 95, la más empleada en Canarias, costaba a finales del mes pasado 101,52 euros, un 0,79% más barato que en julio. La caída de la gasolina 98 no es tan contundente, pero sí es significativa. No en vano, anotó un retroceso interanual del 3,22% al situarse el litro en 114,6 euros. En cualquier caso, una comparativa de estos hidrocarburos entre enero y julio arroja una subida contenida del 0,012% y 0,005%, respectivamente, según los datos publicados por la Consejería de?Transición?Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del?Gobierno canario.

Educación

El impacto de los precios educativos tendrá reflejo en el índice de precios al consumo (IPC) al término de septiembre, mes en el que tiene lugar la vuelta a las aulas. Por eso, de momento, sus precios se mantienen invariables a todos los niveles educativos: infantil y primaria, secundaria y enseñanza superior.