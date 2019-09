La huelga de los pilotos de British Airways afecta a un vuelo con Tenerife

El parón está previsto que dure hasta mañana

La huelga de pilotos de British Airways, que reclaman mejoras salariales, afectará a algunos de los vuelos que la compañía tiene entre Reino Unido, principal mercado emisor de turistas de Canarias, y las Islas. La compañía opera rutas con Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife Sur, pero el paro solo afectará mañana, en principio, a una operación entre el Reino Unido y el aeropuerto tinerfeño.

Hoy no hay programados vuelos de la aerolínea con el aeropuerto de Gando, pero sí mañana -compartido con Iberia- que en principio no se verá afectado. Lanzarote cuenta a lo largo de hoy con dos enlaces, también compartidos, que hasta ayer no habían sido cancelados. Los pasajeros con billetes al aeródromo del sur de Tenerife son los únicos que verán como sus plan de viaje se verán truncados por la huelga. Mañana hay programado otro enlace con Gatwick, pero en principio no se verá afectado.

La empresa y el sindicato de los pilotos Balpa indicaron hoy que están dispuestos a iniciar nuevas conversaciones para superar las diferencias, después de que los trabajadores rechazasen en julio un aumento de sueldo del 11,5% durante los próximos tres años. Los pilotos están dispuestos a suspender el paro si hay "una nueva propuesta" sobre la mesa, y ha recalcado que la huelga es una medida de "último recurso" ante la "enorme frustración" que sienten, informa Efe.

Servicios mínimos "abusivos"

Por otro lado, la cuarta jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair , que protestan en contra del cierre de las bases de Gran Canaria, Lanzarote, Gerona y Tenerife Sur, transcurrió con normalidad. El sindicato USO destacó que el 91% de los vuelos de Canarias y el 80% de los de Gerona no han ofrecido servicio de bar en los tres primeros días de huelga en protesta por los "abusivos" servicios mínimos.

El sindicato señaló que la cuarta jornada de paros ha estado marcada "por el impedimento a hacer huelga efectiva" debido a los "abusivos" servicios mínimos, que permiten que se programen prácticamente el 100% de los vuelos y que se cite hasta doce veces más personal que el que normalmente está citado a cada aeropuerto, lo cual "vulnera" el legítimo derecho a la huelga.