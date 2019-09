USO: Es una "tremenda mentira" que Ryanair vaya a mantener la conectividad

El secretario general de USO en Ryanair, Gustavo Silva, ha asegurado este viernes que es una "tremenda mentira" que Ryanair vaya a mantener la conectividad de Canarias con el cierre de sus bases en Tenerife, Las Palmas y Lanzarote.

"Todos los vuelos que hacemos hoy desde Tenerife, Las Palmas y Lanzarote, ya sea a la Península o vuelos internacionales, no se venderán a partir del ocho de enero. Así que estamos hablando de que unos 30 o 40 destinos se van a ver afectados", ha explicado Silva, quien ha comparecido para informar a los medios de comunicación del transcurrir de la tercera jornada de huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea.

El secretario general ha afirmado que es una "vergüenza" que ni el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de Fomento tomen las riendas de una "situación insostenible", y ha reiterado la necesidad de que el Estado "los reciba ya".

"El Gobierno de Canarias ya ha dicho que esto no se entiende, y efectivamente la situación no puede seguir así. Necesitamos un respaldo desde el gobierno central y por parte del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que tiene que ser el principal responsable de todo esto, aunque no quiera meter mano", ha agregado Silva.