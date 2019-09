Canarias sostiene el empleo, pero firma el peor agosto para el paro desde 2007

Las Islas suman 511 desempleados

La destrucción de empleo fue generalizada en agosto en toda España. Es la consecuencia, según expusieron diferentes fuentes, de la traslación al mercado laboral del anunciado enfriamiento de la economía. En el país se perdieron 212.984 (-1,09%) afiliados a la Seguridad Social. Canarias, en cambio, quebró esa tónica -junto a Asturias y Cantabria- y fue capaz incluso de generar 39 puestos de trabajo, lo que no impidió que sus oficinas de empleo reflejaran los peores números desde 2007 para el octavo mes del año.

Solo 511 parados más bastaron para concretar un récord tan negativo en las Islas. Suficientes, porque agosto, aunque ya el año pasado avisara al quebrar una larga serie de mejorías iniciada en 2009, no es tiempo en el que se esperen sustos con el desempleo.

¿Qué tienen en común 2018 y el presente ejercicio? Las amenazas son idénticas en ambos ejercicios, ninguna se ha logrado despejar. Al contrario, el año transcurrido solo ha servido para que se agrave la situación en torno al brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y los consecuentes titubeos de la economía germana, al borde de la recesión. Únase a ello la incertidumbre en torno a la creación de un nuevo Gobierno de España.

Los datos ofrecidos ayer por el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social "confirman el cambio de tendencia y que viene un otoño duro", aseguró Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). "No se está dando el entorno necesario, la certidumbre ni el clima para favorecer el emprendimiento y la creación de empleo", añadió el responsable de la organización en Canarias, Juan Carlos Arricivita.

También en este capítulo pudo resistir el Archipiélago. En todo el país se perdieron a lo largo del mes pasado 17.282 trabajadores por cuenta propia; en las Islas, solo quince.

Bien la hostelería

La hostelería fue una muralla infranqueable para el desempleo. Se crearon 1.424 empleos en este ámbito. El otro bastión fue la sanidad -1.126 afiliados más-, animada por las sustituciones del periodo estival. En el lado contrario, educación (-1.944) y construcción (-840) fueron las que más restaron.

Lo ocurrido con la última de estas actividades, cuya salud acumulaba muchos meses apuntándose a la mejoría, refleja con claridad la habitual retracción de las inversiones cuando el panorama no exhibe suficiente solidez.

La Confederación Canaria de Empresarios (CEE) tomó la evolución del empleo en los últimos doce meses para asegurar que ya se dejan notar "algunos signos de agotamiento, si bien, continúa creciendo, tal como indica el aumento del 2,20%". En términos absolutos, Canarias tiene ahora 17.369 afiliados más que hace un año.

En el Archipiélago hay 205.173 ciudadanos en busca de empleo y en España, 3.065.804. En las Islas, solo agricultura (-214) y el colectivo de quienes buscan su primera ocupación (-136) contribuyeron a reducir los inscritos en las oficinas de empleo. Construcción (435), servicios (337) e industria (89) fueron los sectores que engordaron las listas.

Contra lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones, agosto fue más positivo para las mujeres canarias (-199) que para los hombres (710). Y por provincias, Las Palmas (306) registró más nuevos parados que Santa Cruz de Tenerife (205).

El viceconsejero regional de Empleo, Gustavo Santana, aconsejó tomar los datos de agosto "con prudencia", informa Efe. Consideró que el crecimiento del paro "está vinculado a construcción e industria" por finalización de obras. No obstante, admitió que el momento deja ver un "enfriamiento de la economía" y abogó por el diálogo "con los agentes económicos y sociales para buscar soluciones".

En la ronda de reuniones que prevé iniciar en breve, demandará mayor "calidad y estabilidad". Más de la quinta parte (21,23%) de los contratos firmados el mes pasado en las Islas duraron "entre uno y tres días".

Mientras, la portavoz del grupo Popular en el Parlamento canario, Australia Navarro, instó al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a olvidarse de un aumento "del gasto" en las próximas cuentas autonómicas y a "priorizar la lucha contra el paro".

Por otra parte, se reduce el porcentaje de desempleados que no perciben ninguna prestación. Llegó a superar el 50% y en julio -esta estadística se ofrece con un mes de retraso- se situó en el 42,3%. No obstante, aún 86.700 ciudadanos del Archipiélago que están en paro no cuentan con ningún tipo de ingresos.