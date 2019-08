Tenerife busca soluciones con otras compañías para cubrir el vacío de Ryanair

El Cabildo de Tenerife buscará soluciones con otras compañías para cubrir las líneas que resulten afectadas por el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto Reina Sofía. Esto informó la corporación insular después de que el consejero de Turismo, José Gregorio Martín Plata, se reuniera ayer con un directivo de la compañía. En este encuentro, Ryanair se comprometió a hacer llegar un listado con los vuelos que se verán afectados por el cierre de la base de Tenerife Sur, con el objetivo de que la institución insular comience a trabajar para que sean cubiertos por otras compañías aéreas.

Ryanair continúa con su habitual táctica de emplear un tono agresivo no sólo de cara a la galería, sino también de manera interna. En el canal de comunicación utilizado por empresa y trabajadores, su futuro consejero delegado y actual director de Recursos Humanos, Eddie Wilson, publicaba ayer un vídeo de cuatro minutos en el que, con tono sosegado y mirando a cámara, mandaba varios mensajes bastantes claros. Entre ellos, que la huelga "podría adelantar el cierre de las bases", que la propia compañía califica de "irreversible porque son deficitarias".

Además, Wilson insta a los empleados a que presionen a los sindicatos para que desconvoquen los paros laborales, señalando con nombres y apellidos a los representantes de USO y Sitcpcla. "La forma de garantizar los puestos de trabajo son las negociaciones, no la huelga", explica el jefe de Recursos Humanos, que afirma entender la preocupación de la plantilla, "pues han construido sus vidas y han creado sus familias alrededor de las bases de Ryanair". Eso sí, también les asegura que la situación no se arreglará con una huelga que "no sólo no servirá para nada, pues al día siguiente todos los empleados regresarán al trabajo", sino que además "puede empeorar la situación".

Una curiosa manera de caldear el ambiente, teniendo en cuenta que ayer se reunía en Madrid el comité de huelga -formado por 12 personas, seis representantes por cada sindicato- con la empresa en la sede de la dirección general del Trabajo, cuyo titular, Ángel Allué, está ejerciendo de nuevo como mediador entre las partes. Unos encuentros que finalizaron por la noche, tras 19 horas de negociación, y que culminaron sin acuerdo. Jairo Gonzalo, secretario de Organización de USO-Ryanair, esperaba ayer la presencia de Wilson en la reunión, pero finalmente no acudió a la cita. Los trabajadores albergaban la esperanza de que la empresa cediera en sus reivindicaciones relativas a que los despidos quedaran sin efecto y, como contraprestación, retrasar los paros hasta el 20 de septiembre para negociar durante ese tiempo de tregua. La última vez que Wilson lideró unas negociaciones fue en enero de este año, cuando, tras dos días y medio de reuniones, los trabajadores desconvocaron el 9 de enero a las 4.00 de la madrugada la huelga que iban a celebrar tras alcanzar un acuerdo con la compañía.

Entonces, ¿por qué tanta acritud los días previos? Ryanair ha empleado estos días un lenguaje agresivo y tajante, calificando oficialmente de "sinsentido" la huelga y acusando a los sindicatos de "irresponsables" y de "causar inconvenientes a los pasajeros y sus familias". Además, recalcó que el cierre de las bases en las Islas es "irreversible" porque éstas "generan muchas pérdidas en invierno".

Una dura actitud que ya esperaban los sindicatos. "Estamos acostumbrados a que utilicen este tipo de tácticas agresivas a la hora de negociar, ellos son así -explica Gonzalo-. Utilizan ese método anglosajón de dar primero el palo y luego suavizar el tono cuando se sientan a hablar. Siempre intentan crear un ambiente de miedo y de enfrentamiento entre los trabajadores y los sindicatos".

El Gobierno sigue a la espera

Mientras las negociaciones entre Ryanair y sus empleados continúan, las instituciones reaccionan de diferente manera ante el cierre de las bases. Mientras el Cabildo de Tenerife empieza a buscar soluciones, el Gobierno de Canarias se limita a seguir esperando. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Julio Pérez, se mostraba ayer "sorprendido" por el hecho de que la compañía no haya contestado todavía al correo electrónico que envió en su día la consejera de Turismo, Yaiza Castilla.

Mientras aguardan, Pérez asegura que el margen de actuación es estrecho:?"¿Qué podemos hacer? Supervisar que se cumple la legislación laboral y tratar de encontrar alternativas si Ryanair se va". Que Ryanair se va es un hecho, así que ahora habrá que esperar a que el Ejecutivo autonómico tome las riendas y garantice la conectividad.