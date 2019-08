Ryanair no cede y asegura que el cierre de las bases en Canarias es "irreversible"

El Archipiélago se libra de las dos primeras jornadas de huelga

Ryanair no cederá a pesar de la huelga de sus trabajadores y seguirá adelante con el cierre de las bases de Canarias, que califica de "irreversible" porque son "deficitarias". Así lo trasladó ayer la compañía a través de un comunicado oficial, en el que insta a que los tripulantes de cabina y los pilotos dejen de lado sus paros "sin sentido".

"Bases como las situadas en Canarias generan grandes pérdidas durante la temporada de invierno", asegura la empresa aérea, pues "casi todo su tráfico se origina en el extranjero, por lo que puede ser atendido por aviones basados en otros países de la Unión Europea (UE), sin los altos costes e ineficiencia resultante de basar aviones y tripulación en el Archipiélago durante el período de noviembre a marzo".

Una afirmación que los trabajadores rechazan de plano, tal y como explica David Martínez, secretario de Acción Sindical de USO-Ryanair: "Que digan que Canarias es deficitaria justo en invierno, cuando el destino está en temporada alta, es contradictorio". Además, Martínez se queja de que la empresa asegure que existen numerosas pérdidas pero que no aporte ningún dato: "Hablan siempre de cifras imaginarias que no llegan a concretar nunca, que no se sustentan en nada".

Sin cancelaciones en Canarias

Los aeropuertos de las Islas se librarán por el momento de la huelga de Ryanair. Ninguno de los 14 vuelos que cancelará la compañía durante las dos primeras jornadas de paro laboral, seis el domingo y ocho el lunes, tendrá como destino u origen Canarias, a la espera de lo que ocurra el resto de días. Ryanair no ha informado oficialmente sobre cuáles son los trayectos cancelados, aunque sostiene que sí ha enviado "notificaciones por correo electrónico o mensajes de texto SMS para informar a los afectados sobre sus opciones, bien un cambio de vuelo de forma gratuita o un reembolso completo".

En su página web, Ryanair ha incorporado un buscador en el que cualquier usuario que haya comprado un vuelo con la compañía puede conocer su estado. En el caso de las Islas, todos los trayectos que se operan con los aeródromos de Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se encuentran "programados".

El Ministerio de Fomento decidió el miércoles que los servicios mínimos de Ryanair fueran de un 100% para los vuelos en islas y de un 60% para los internacionales. Un porcentaje este último que, sin embargo, la compañía supera con creces. "Ryanair lamenta que, debido a una huelga convocada por un pequeño grupo de tripulantes de cabina y sus sindicatos Sitcpla y USO, un reducido número de nuestros 950 vuelos diarios hacia/desde nuestros 26 aeropuertos españoles han sido cancelados".

La empresa explica que este bajísimo índice de cancelación se debe al "gran trabajo de la gran mayoría de los pilotos y tripulantes de cabina españoles que ya han confirmado que operarán según su horario previsto o se ofrecerán como voluntarios para trabajar en sus días libres, con el fin de no alterar los planes de viaje de los clientes y sus familias en septiembre. De esta forma, evitarán aún más pérdidas de empleos y recortes en España este invierno".

Unas afirmaciones que los sindicatos critican duramente. David Martínez se queja de las prácticas de la empresa: "Están siguiendo la misma línea que en anteriores ocasiones, la de ningunear el derecho a huelga de los trabajadores, intentando quedar bien con sus clientes a base de amedrentarnos e intimidarnos".

Para Martínez, está claro que la intención de Ryanair es la de "romper la huelga, incorporando a tripulantes de cabina de otras bases para que operen los vuelos en España". Además, el secretario de Acción Sindical de USO-Ryanair se queja de que la aerolínea haya comenzado a enviar cuestionarios a algunas bases para consultar a los empleados si van a secundar o no la huelga, "lo que sin duda puede constituir un elemento de presión y disuasorio".

Las conexiones con Barcelona no se verán afectadas por el paro de El Prat

El personal de tierra de Iberia en el Aeropuerto de Barcelona volverá a la huelga hoy y mañana después de que las negociaciones con la aerolínea acabaran el pasado miércoles sin acuerdo. Un paro laboral que no afectará a Canarias pues, tal y como pasara en el caso de Ryanair, el Ministerio de Fomento decretó unos servicios mínimos del 100% para los vuelos a las islas Baleares y Canarias. En el resto de conexiones, los servicios mínimos serán del 53% para los vuelos nacionales y extranjeros con alternativas de desplazamiento de más de cinco horas en transporte público, y del 32% para los vuelos nacionales dentro de la Península con alternativas de menos de cinco horas.

Vueling canceló un total de 92 vuelos a lo largo de esta semana por los paros en el Aeropuerto de Barcelona -54 vuelos hoy y 38 mañana- y la aerolínea ofreció a los pasajeros afectados, que cifra en 14.000, la reubicación en otro vuelo adaptado a sus necesidades o el repago. Por su parte, Iberia canceló seis vuelos por la huelga de su plantilla: tres puentes aéreos Barcelona-Madrid para hoy y tres más mañana. Sin tener en cuenta la cancelación de estos vuelos, se preveía el movimiento de unos 1.100 vuelos el viernes y 1.000 el sábado, según informan fuentes de Aena.

Los paros de esta semana se suman a los realizados durante el fin de semana pasado y en julio, que vienen motivados por las exigencias de la plantilla de lograr una serie de mejoras, entre ellas más estabilidad laboral.