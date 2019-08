Canarias celebra el rescate de Thomas Cook pero espera por sus decisiones

Las turbulencias financieras del turoperador Thomas Cook pueden haber llegado a su fin con el acuerdo de rescate al que ha llegado con el grupo chino Fosun y algunos de sus acreedores, principalmente bancos. El conglomerado asiático inyectará casi 500 millones de euros -450 millones de libras esterlinas- y se hará con el 75% del negocio de operaciones turísticas y el 25% de la aerolínea que también posee la compañía británica. En un mercado todavía muy dependiente de la turoperación como es Canarias, la noticia ha sido bien recibida, aunque permanece la incógnita sobre los planes de los nuevos responsables.

Según el presidente de la patronal hotelera y extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, el fondo de capital chino ha demostrado que "apuesta" por Thomas Cook, y eso quiere decir que "le ve rentabilidad a corto, medio y largo plazo". "Vamos a tener un Thomas Cook si cabe más potente y más afianzado financieramente hablando. Es una muy buena notica para el sector turístico", añade Marichal.

Eso sí, los empresarios hoteleros tinerfeños advierten de que es necesario esperar hasta conocer las decisiones de Fosun respecto a la "operativa turística"; es decir, "dónde van a potenciar la emisión de turistas y dónde van a quitarle importancia". ¿Reforzará Thomas Cook las rutas a Turquía restándoselas a Canarias o viceversa?, se pregunta el presidente de Ashotel. En más de una ocasión, el turoperador ha apuntado a los precios de los hoteles del Archipiélago -a su juicio, demasiado altos- como un factor que ha hecho caer su cifra de negocio, en beneficio de los destinos del arco mediterráneo, entre ellos el país otomano.

La patronal de las islas occidentales ve otro pero en lo que en general considera una noticia esperanzadora: que la llegada del grupo chino, con el consiguiente perjuicio para los accionistas actuales -obligados a elevar su capital si quieren conservar sus porcentajes-, haya hecho "impensable" una incorporación significativa de capital canario en el turoperador británico. "Llegó un momento en que el valor bursátil de la compañía no llegaba a 200 millones de libras. Si se quería hacer algún movimiento, era la oportunidad", explica Jorge Marichal.

Por su parte, el presidente en Funciones de la federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Tom Smulders, recibe también la recapitalización de Thomas Cook como un hecho positivo para la movilidad global "a medio y largo plazo". Smulders opina que la toma del control del turoperador por el fondo chino abre nuevas vías para el tránsito de turistas "en ambas direcciones". "Puede agilizar el flujo de turistas chinos a España y también de turistas españoles a China, porque cada vez hay más interés cultural por viajar al país", expone el representante de los empresasios alojativos de la provincia oriental. Para la FEHT, la "caja de Thomas Cook se refuerza" y la compañía muestra "solvencia en lo económico, en su liquidez, pero también en su filosofía amplia de ser una gran empresa turística a medio y largo plazo".

Smulders no aparenta estar demasiado preocupado por si los nuevos planes del turoperador no favorecen al Archipiélago. A su juicio, "Canarias es inevitable como destino global, no se puede esquivar". La segmentación de productos y la especialización que ha emprendido la región, junto a su condición de destino seguro -en lo jurídico, lo económico y también lo físico-, permiten augurar, para el dirigente empresarial, que las Islas mantendrán su fortaleza pese a la emergente potencia de sus competidores.

Las cifras

450 millones de libras. Es el capital -cercano a los 500 millones de euros- que el grupo chino Fosun inyectará en Thomas Cook. Los acreedores (bancos) aportarán la misma cantidad para el plan de rescate de la compañía y convertirán su deuda en capital.

75% Fosun, que ya controlaba el 17% de la empresa británica, se hará con el 75% del negocio de turoperación y el 25% de la aerolínea. Los bancos, por su parte, controlarán el 25% del turoperador y el 75% del negocio de líneas aéreas.

1.645 millones de libras esterlinas (unos 1.810 millones de euros) son los números rojos que presentó Thomas Cook en el primer semestre de este año. La compañía las atribuye a que el brexit, el calor reinante en Europa y los altos precios de Canarias han retraído su negocio turístico.

-15,62% Es la caída que experimentó Thomas Cook en la Bolsa de Londres después de hacerse público el plan de rescate y recapitalización. La empresa quiere seguir cotizando en el mercado bursátil, pero admite que la operación que ha puesto en marcha puede excluirla de la Bolsa.

La asiática Fosun y los bancos controlan las áreas de negocio

El conglomerado chino Fosun inyectará 450 millones de libras esterlinas (casi 500 millones de euros) en Thomas Cook en el marco del plan de recapitalización del turoperador, la misma cantidad que aportarán los bancos acreedores para el rescate de la compañía turística británica, fundada en 1841 y una de las más antiguas del mundo.

El plan de recapitalización, liderado por Fosun, que ya controla el 17% del capital de Thomas Cook, implica la reorganización de la propiedad de los negocios aéreo y de turoperación de la británica, informó ayer Europa Press.

En concreto, el grupo chino pasará a ostentar al menos el 75% del capital del operador británico y el 15% de la división de aerolíneas del grupo, mientas que los bancos acreedores convertirán la deuda en capital y controlarán el 75% del capital de sus aerolíneas y hasta el 25% del negocio de touroperación, ha detallado la compañía.

La ejecución de la operación sigue sujeta a un acuerdo legalmente vinculante alcanzado entre las partes en el marco del plan de recapitalización, que espera implementar a principios de octubre.

Thomas Cook asegura que la intención del consejo de administración es mantener la cotización, si bien advierte que la puesta en marcha del plan de rescate puede provocar la exclusión de Bolsa de la compañía.